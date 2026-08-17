Decyzja zapadła zaledwie kilka dni przed planowanym rozpoczęciem festiwalu. Choć oficjalnie nie wskazano przyczyny, odwołanie nastąpiło w czasie nasilających się ukraińskich ataków dronowych na Rosję, w tym na Moskwę i obwód moskiewski. Organizatorzy lakonicznie poinformowali w komunikacie, że odwołanie imprezy jest decyzją niezależną od organizatorów.

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„Z przykrością informujemy, że z przyczyn niezależnych od organizatorów, XVIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Wojskowej „Spasska Wieża” został przełożony z 2026 na 2027 rok. Daty Festiwalu w 2027 roku podamy w późniejszym terminie” - czytamy.

W niedzielę ukraińskie siły miały przeprowadzić jeden z największych w ostatnich miesiącach ataków na Moskwę. Według różnych źródeł w kierunku rosyjskiej stolicy i okolic skierowano ponad 600 dronów.

Impreza z tradycją i wsparciem Kremla

„Spasska Wieża” odbywa się od 2007 roku z inicjatywy i pod patronatem władz Rosji. Festiwal jest organizowany na Placu Czerwonym, w bezpośrednim sąsiedztwie Kremla, a jego nazwa pochodzi od jednej z jego wież.

Wydarzenie łączy pokazy wojskowych orkiestr, ceremoniał wojskowy i występy zespołów artystycznych. W poprzednich latach na scenie pojawiały się zarówno rosyjskie, jak i zagraniczne orkiestry wojskowe, zespoły folklorystyczne oraz formacje reprezentujące straże honorowe. Tradycyjnie wieczorne widowiska kończyły się pokazami sztucznych ogni oraz występem połączonej orkiestry.

Skala imprezy była znacząca. Według informacji organizatorów w ciągu 15 lat festiwal gościł ponad 160 zespołów z 56 państw. W 2025 roku uczestniczyło w nim 21 zespołów z 10 krajów, a na Placu Czerwonym wystąpiło ponad 1600 wojskowych muzyków.

Początkowo w wydarzeniu uczestniczyły również orkiestry z państw zachodnich, m.in. krajów Unii Europejskiej, Australii i Kanady. Po rozpoczęciu przez Rosję pełnoskalowej wojny przeciwko Ukrainie międzynarodowy charakter festiwalu wyraźnie się jednak zmienił. W ostatniej edycji wśród zagranicznych uczestników znalazły się m.in. zespoły z Białorusi, Kazachstanu, Mongolii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Etiopii, Burkina Faso, Zimbabwe, Włoch i Republiki Serbskiej.

Moskwa odwołuje kolejne wydarzenia

Tegoroczny festiwal miał potrwać od 21 do 30 sierpnia. Jeszcze w lutym oficjalnie potwierdzono termin, a strona internetowa imprezy publikowała szczegółowy program. Władze rosyjskie przedstawiały wydarzenie jako demonstrację możliwości organizacyjnych państwa oraz promocję armii i rosyjskiej kultury.

„Spasska Wieża” została odwołana po raz drugi w swojej historii. Poprzednio do takiej sytuacji doszło w 2020 roku, kiedy powodem była pandemia koronawirusa.

Decyzja wpisuje się w serię ograniczeń i odwołań dużych imprez w Rosji. W maju tegoroczna parada z okazji Dnia Zwycięstwa w Moskwie miała bardziej ograniczony charakter i odbyła się bez ciężkiego sprzętu wojskowego. W czerwcu odwołano galowy koncert z okazji Dnia Rosji na Placu Czerwonym oraz Międzynarodowy Salon Lotnictwa i Kosmonautyki (MAKS), a w lipcu zmniejszono skalę obchodów Dnia Marynarki Wojennej. Odwołano również planowany na sierpień ogólnorosyjski zlot operatorów dronów, twórców technologii i wolontariuszy „Dronnica”.

Choć organizatorzy „Spasskiej Wieży” nie powiązali decyzji bezpośrednio z atakami Ukrainy, jej ogłoszenie nastąpiło w momencie szczególnego nasilenia ataków dronowych na Rosję.