Nieco ponad rok po wycofaniu się z pracy dla administracji prezydenta Donalda Trumpa miliarder Elon Musk znowu podejmie pracę dla rządu, tym razem w ramach inicjatywy nazwanej Projekt Meridian – poinformował w czwartek „Washington Post”.

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Elon Musk, Palmer Luckey i Newt Gingrich zostaną współdyrektorami tego projektu, a kierowany przez nich zespół ma „studiować pola walki przyszłości” i wskazywać, jakie technologie i rodzaje broni dadzą amerykańskim żołnierzom szanse na „zdominowanie otoczenia” – napisał w wewnętrznym dokumencie resortu minister wojny Pete Hegseth.

Elon Musk z nową rolą w rządzie Donalda Trumpa. Doradzi Departamentowi Obrony

Elon Musk współkierował powołanym przez rząd Donalda Trumpa zespołem DOGE od stycznia do maja 2025 r. Jego celem była redukcja zatrudnienia w sektorze rządowym. Po publicznym sporze z amerykańskim prezydentem Musk odszedł z jego administracji, a nawet zapowiedział utworzenie nowego ugrupowania politycznego – Partii Ameryki. Teraz Musk po raz pierwszy od tego głośnego konfliktu wraca oficjalnie do polityki i współpracy z Trumpem – komentuje dziennik.

Prezes SpaceX i Tesli zaangażował się też niedawno w finansowe wspieranie Republikanów w kampanii wyborczej. Reaktywował w tym celu swój komitet wyborczy super PAC (Political Action Committee), za pomocą którego wspierał Trumpa w wyborach prezydenckich. Nie przekazuje on zebranych pieniędzy sztabowi kandydata, a sam przeznacza je na akcje, mające go wesprzeć podczas kampanii wyborczej.

Multimiliarder był najważniejszym darczyńcą podczas wyborów w 2024 r., kiedy to na wsparcie Republikanów, a przede wszystkim Trumpa, przeznaczył 291,5 mln dol.