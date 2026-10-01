O wydarzeniu donosi w specjalnym komunikacie z 29 września Zespół Badań i Analiz Militarnych (ZBiAM).

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Ćwiczenia Atlantic Thunder 26

Atlantic Thunder 26 to amerykańsko-brytyjskie ćwiczenia, które odbyły się między 17 a 21 września u wybrzeży Szkocji. Pierwotnie były zaplanowane na drugą dekadę maja, jednak z nieujawnionych powodów zostały przesunięte na wrzesień.

Podstawowym celem ćwiczeń była, jak podaje ZBiAM, „[…] weryfikacja całego procesu działania przeciwko celom nawodnym, zwiększenie odporności sieci wymiany danych oraz praktyczne sprawdzenie zdolności do prowadzenia skoordynowanego ognia przez komponenty różnych rodzajów sił zbrojnych”.

Działania prowadzone były na poligonie morskim MOD Hebrides Range, który należy do brytyjskiego Ministerstwa Obrony. To jeden z najważniejszych brytyjskich poligonów doświadczalnych, które są przeznaczone do testowania i oceny systemów uzbrojenia. Jego podstawowy obszar obejmuje ok. 115 tys. km kw. kontrolowanej przestrzeni powietrznej, z możliwością czasowego rozszerzenia do około 460 tys. km kw.

Kolejna fregata typu Oliver Hazard Perry spoczęła na dnie

Głównym celem Atlantic Thunder 26 była eks-amerykańska fregata USS Klakring (FFG 42) zbudowana dla US Navy. Fregata, która weszła do służby w 1983 r., otrzymała imię na cześć kontradmirała Thomasa B. Klakringa, oficera amerykańskich okrętów podwodnych z czasu II wojny światowej. Po wycofaniu ze służby w 2013 r. fregata trafiła do ośrodka konserwacji w Filadelfii, w którym pozostawała przez kolejne 13 lat. 12 sierpnia 2026 r. została odholowana w dół rzeki Delaware i odbyła swoją ostatnią podróż przez Atlantyk.

W zadaniu ogniowym SINKEX brał udział m.in. amerykański niszczyciel USS Paul Ignatius (DDG 117) typu Arleigh Burke Flight IIA. Wystrzelił on w kierunku fregaty jeden pocisk, którym najprawdopodobniej był RIM-174. Amerykańskie źródła nie potwierdziły oficjalnie typu użytego uzbrojenia. Podały natomiast, że w ataku na fregatę wzięły udział dwa samoloty wielozadaniowe Boeing F-15E Strike Eagle ze składu 48. Skrzydła Myśliwskiego operujące z bazy brytyjskich sił powietrznych w Lakenheath.

Pozostało jeszcze pięć wycofanych fregat typu Oliver Hazard Perry

Obecnie w Filadelfii pozostało jeszcze pięć wycofanych fregat typu Oliver Hazard Perry: eks-USS Halyburton (FFG 40), eks-USS De Wert (FFG 45), eks-USS Carr (FFG 52), eks-USS Elrod (FFG 55) oraz eks-USS Kauffman (FFG 59).

Ta ostatnia jednostka, jak zauważa ZBiAM, ma również ciekawy epizod związany z Polską. 27 czerwca 1990 r., w czasie ćwiczenia BALTOPS 90, fregata weszła do portu w Gdyni wraz z zespołem okrętów dowodzonym przez kontradmirała Thomasa D. Paulsena. Była to pierwsza wizyta amerykańskich okrętów w Polsce od 1927 r.