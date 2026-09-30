O akcji poinformowały Lasy Państwowe w specjalnym komunikacie z 28 września zamieszczonym na swojej stronie internetowej, a także Nadleśnictwo Tuszyma za pośrednictwem mediów społecznościowych.

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W lesie na Podkarpaciu wydobyto szczątki niemieckiej rakiety V-2 z czasów II wojny światowej

Głównym organizatorem wydobycia elementów rakiety V-2 było stowarzyszenie eksploracyjne V2TEAM.

– To była dobrze zaplanowana operacja, w której wzięło udział ponad 40 osób i dwie koparki – wyjaśnił cytowany w komunikacie Grzegorz Ptaszek, członek wspomnianego stowarzyszenia, a jednocześnie starszy strażnik leśny z Nadleśnictwa Tuszyma. – Naszym zadaniem było zabezpieczenie terenu. Przy pomocy dwóch koparek odnaleziono m.in. elementy turbopompy i układu wtryskowego, a także stożek rakiety V-2. Niektóre z tych części leżały wbite prawie 8 metrów pod ziemią i w niezłym stanie przetrwały ponad 80 lat – dodał.

Nad bezpieczeństwem akcji czuwali saperzy, a nadzór nad pracami sprawował Wojewódzki Konserwator Zabytków przy wsparciu zespołu archeologów – informują Lasy Państwowe. Z kolei Nadleśnictwo Tuszyma podaje, że w przedsięwzięcie zaangażowały się również następujące instytucje i organizacje: Denar Kalisz, władze gminy Ostrów, OSP Blizna, ratownicy medyczni i pracownicy Nadleśnictwa Tuszyma.

„Każdy z nich wnosił swój wkład w ten sukces: od ekspertów, którzy badali teren, po wolontariuszy, którzy pomagali w pracach fizycznych” – podkreśliło Nadleśnictwo Tuszyma.

Wydobyte elementy rakiety V-2 trafią do Parku Historycznego Blizna

Akcja miała miejsce w lasach Puszczy Sandomierskiej, na terenie dawnego niemieckiego poligonu rakietowego w Bliźnie, gdzie w czasie II wojny światowej Niemcy prowadzili próby swojej najnowocześniejszej broni rakietowej.

To już kolejne szczątki niemieckiej rakiety V-2 znalezione na tym obszarze. Trafią do Parku Historycznego Blizna, który powstał w 2011 r., na terenie dawnego niemieckiego poligonu utworzonego w 1940 r. Ekspozycja jest systematycznie uzupełniana o nowe eksponaty. Prezentuje wiele wojennych artefaktów, w tym m.in. pełnowymiarową rekonstrukcję V-2 i autentyczne elementy rakiet odnalezione wcześniej w okolicy.

„Na terenie parku turyści mogą wejść do okopu obserwacyjnego, a w baraku obozowym zapoznać się z wojenną historią Blizny. Dorocznie organizowane są także pikniki historyczno-militarne, podczas których występują grupy rekonstrukcyjne, prezentowany jest sprzęt wojskowy oraz organizowane są występy patriotyczne i konkursy” – czytamy w serwisie Podkarpackie Travel.

Lasy Państwowe: Leśnicy wnieśli wkład w ujawnienie tajemnicy produkcji niemieckich rakiet

Lasy Państwowe w swoim komunikacie dotyczącym wydobycia elementów rakiety V-2 przypomniały o wkładzie leśników zatrudnionych w utworzonym przez Niemców Nadleśnictwie Wola Ociecka (zarządzającym lasami wokół poligonu Blizna k. Tuszymy) w ujawnieniu tajemnicy produkcji niemieckich rakiet.

Jednym z takich leśników był nadleśniczy Mieczysław Stachowski (ps. „Sęp”, „Maciej”) będący komendantem placówki „Sława” w Sędziszowie Małopolskim, a jednocześnie zastępcą komendanta podobwodu Dębica „Deser” i komendantem podobwodu Ropczyce.

„Jego i podkomendnych zasługą było zebranie odłamków pocisków V-2 i przekazanie ich do Komendy Głównej AK. Na polecenie centrali AK zebrano kolejne fragmenty rakiety i urządzenia sterującego nią, po czym przesłano specjalnym samolotem do Londynu. Końcowym efektem tej pracy było zniszczenie poligonu przez lotnictwo alianckie” – przypomniały Lasy Państwowe w swoim komunikacie, w którego dalszej części wymieniły jeszcze innych zasłużonych leśników.