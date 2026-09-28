Obecnie Amazonia jest jednym z największych obszarów dzikiej przyrody na świecie, praktycznie nietkniętym przez człowieka. Badania opublikowane w czasopiśmie „Nature” pokazują jednak, że około 2 tysięcy lat temu krajobraz południowo-zachodniej części tego regionu wyglądał zupełnie inaczej.

Reklama Reklama

Pod lasem odkryto setki nieznanych konstrukcji

Wyniki badań wskazują, że między 600 rokiem p.n.e. a 850 rokiem n.e. tę część Amazonii zamieszkiwała społeczność określana jako cywilizacja Aquiry. Funkcjonowała ona w dość nietypowy sposób, ponieważ nie tworzyła jednego państwa, tylko sieć społeczności połączonych wspólnymi tradycjami. Pozostałością po nich są między innymi monumentalne konstrukcje ziemne, wyznaczane przez rowy i połączone prostymi drogami.

Zdaniem badaczy mogły to być miejsca spotkań, uroczystości oraz wydarzeń o charakterze religijnym lub politycznym. Wraz z upadkiem tej cywilizacji, większość obiektów została stopniowo przykryta przez gęsty las. Naukowcy nie zdawali sobie sprawy, jaki obszar faktycznie zajmowała dawna społeczność. Dopiero zastosowanie technologii LiDAR pozwoliło badaczom dokładniej zobaczyć, co znajduje się pod gęstą roślinnością. Technologia wykorzystuje impulsy laserowe, które przenikają przez korony drzew i odbijają się od powierzchni ziemi. Na tej podstawie można odtworzyć ukształtowanie terenu ukrytego pod lasem. Naukowcy przebadali w ten sposób 4497 kilometrów kwadratowych.

W Amazonii mogły kiedyś żyć miliony ludzi

Na analizowanym obszarze zidentyfikowano 432 konstrukcje ziemne, w tym 396 zupełnie nowych i wcześniej nieznanych. Przebadany teren stanowi mniej niż 3 proc. Wielkiej Amazonii, dlatego podobnych śladów może być znacznie więcej. Naukowcy przypuszczają, że społeczności Aquiry mogły zajmować obszar sięgający około 183 tys. kilometrów kwadratowych. Według szacunków żyło tam od 1,2 do nawet 3 mln ludzi, a liczba konstrukcji ziemnych mogła sięgać 24–30 tys.

Krajobraz nie składał się wyłącznie z lasu. Prawdopodobnie znajdowały się tu osady, drogi, pola uprawne, polany oraz duże drewniane domy. Mieszkańcy uprawiali m.in. kukurydzę, maniok, dynię i bawełnę, a także drzewa owocowe i orzechowe. Cywilizacja funkcjonowała przez około 1500 lat i nie wiadomo, co się z nią stało.