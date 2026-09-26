Z badania wynika, że zapotrzebowanie organizmu na wodę zależy od płci, wagi, wieku, aktywności fizycznej, a także warunków otoczenia i wynosi od jednego do nawet 10 litrów na dobę.
Jak wyjaśnia współautor badania, profesor nauk o żywieniu Dale Schoeller z Uniwersytetu Wisconsin–Madison, powszechnie znane wytyczne utożsamiają całkowity obrót wody w organizmie wyłącznie z piciem napojów.
– Nauka nigdy nie wspierała zasady ośmiu szklanek jako odpowiedniej wytycznej, choćby dlatego, że myliła ona całkowity obrót wody w organizmie z wodą pochodzącą z samych napojów, podczas gdy duża część płynów pochodzi z jedzenia – podkreśla naukowiec.
Międzynarodowy zespół ponad 90 naukowców zastosował precyzyjną metodę wody znakowanej izotopowo u osób w wieku od 8 dni do 96 lat. Izotop wodoru śledził wymianę wody, a izotop tlenu – spalanie kalorii.
– To badanie jest najlepszym, jakie do tej pory przeprowadziliśmy, aby zmierzyć, ile wody ludzie faktycznie zużywają każdego dnia – czyli jaki jest przepływ wody do i z organizmu – oraz jakie główne czynniki nim sterują – mówi prof. Dale Schoeller.
Według badania średni obrót wody w organizmie mieści się w przedziale od 1 do 6 litrów dziennie, ale u wyczynowych sportowców trenujących w upale dobowa wymiana płynów może sięgać nawet 10 litrów.
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Zdaniem naukowców taka zmienność oznacza, że wskazywanie jednej średniej mija się z celem. Dlatego stworzyli bazę danych, która pokazuje najważniejsze czynniki korelujące z różnicami w zapotrzebowaniu na wodę. Należą do nich:
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Autorzy badania wskazali również konkretne przykłady zapotrzebowania na wodę w zależności od płci, wieku, masy ciała i aktywności fizycznej. Przy niezmienionym otoczeniu różnica w zależności od płci wynosi około pół litra dziennie:
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