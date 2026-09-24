Renta z ZUS przysługuje przy wielu chorobach. W 2027 r. świadczenie wzrośnie
W 2025 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznał 40 076 rent z tytułu niezdolności do pracy (ponad 27 tys. z tytułu częściowej niezdolności do pracy i ponad 13 tys. z tytułu całkowitej niezdolności do pracy). Jak podaje ZUS, liczba świadczeń wyraźnie rośnie wraz z wiekiem – najwięcej decyzji dotyczyło osób po 50. roku życia. Niemal dwie trzecie nowych rencistów stanowią mężczyźni.
Wysokość renty zależy od stopnia niezdolności do pracy oraz wypracowanego stażu. Renta z tytułu częściowej niezdolności wynosi standardowo 75 proc. kwoty przeznaczonej dla osób całkowicie niezdolnych do pracy. Od marca 2026 r. obowiązują następujące stawki minimalne:
W marcu 2027 r. nastąpi kolejna waloryzacja rent i emerytur. Według założeń rządu świadczenia wzrosną o co najmniej 3,48 proc. Minimalna renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, podobnie jak emerytura, wyniosłaby w takim przypadku co najmniej 2047,34 zł. Według najnowszych prognoz ministerstwa finansów, do których dotarł „Fakt”, waloryzacja może być nieco wyższa i wynieść 3,96 proc., co oznaczałoby podwyżkę najniższych świadczeń do 2056,84 zł brutto.
O niezdolności do pracy decydują lekarze orzecznicy ZUS na podstawie dokumentacji medycznej i stopnia zaawansowania choroby. Na tej podstawie przyznawane jest świadczenie. Jak podaje portal Rynek Zdrowia, do najczęstszych podstaw medycznych uprawniających do renty należą:
Wśród chorób zawodowych, uprawniających do renty, najczęściej diagnozuje się: pylicę płuc, choroby zakaźne, ubytek słuchu, uszkodzenie głosu, choroby obwodowego układu nerwowego, przewlekłe choroby układu ruchu, choroby skóry oraz nowotwory złośliwe.
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Stan zdrowia to nie wszystko – aby otrzymać świadczenie, ubiegający się musi wykazać również odpowiedni staż okresów składkowych i nieskładkowych. Wymóg ten zależy od wieku, w którym powstała niezdolność:
Warunek 5 lat w ostatniej dekadzie nie jest wymagany, jeśli ubezpieczony jest całkowicie niezdolny do pracy i udowodnił bardzo długi staż składkowy: co najmniej 25 lat dla kobiet lub 30 lat dla mężczyzn.
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