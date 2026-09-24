W 2025 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznał 40 076 rent z tytułu niezdolności do pracy (ponad 27 tys. z tytułu częściowej niezdolności do pracy i ponad 13 tys. z tytułu całkowitej niezdolności do pracy). Jak podaje ZUS, liczba świadczeń wyraźnie rośnie wraz z wiekiem – najwięcej decyzji dotyczyło osób po 50. roku życia. Niemal dwie trzecie nowych rencistów stanowią mężczyźni.

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Kwoty świadczeń rentowych w 2026 r. i prognozy na 2027 r.

Wysokość renty zależy od stopnia niezdolności do pracy oraz wypracowanego stażu. Renta z tytułu częściowej niezdolności wynosi standardowo 75 proc. kwoty przeznaczonej dla osób całkowicie niezdolnych do pracy. Od marca 2026 r. obowiązują następujące stawki minimalne:

Całkowita niezdolność do pracy: 1 978,49 zł brutto

Częściowa niezdolność do pracy: 1 483,87 zł brutto

Związana z wypadkiem lub chorobą zawodową (całkowita): 2 374,19 zł brutto

Związana z wypadkiem lub chorobą zawodową (częściowa): 1 780,64 zł brutto

W marcu 2027 r. nastąpi kolejna waloryzacja rent i emerytur. Według założeń rządu świadczenia wzrosną o co najmniej 3,48 proc. Minimalna renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, podobnie jak emerytura, wyniosłaby w takim przypadku co najmniej 2047,34 zł. Według najnowszych prognoz ministerstwa finansów, do których dotarł „Fakt”, waloryzacja może być nieco wyższa i wynieść 3,96 proc., co oznaczałoby podwyżkę najniższych świadczeń do 2056,84 zł brutto.

Przy jakich schorzeniach ZUS przyznaje rentę?

O niezdolności do pracy decydują lekarze orzecznicy ZUS na podstawie dokumentacji medycznej i stopnia zaawansowania choroby. Na tej podstawie przyznawane jest świadczenie. Jak podaje portal Rynek Zdrowia, do najczęstszych podstaw medycznych uprawniających do renty należą:

Choroby układu krążenia, układu nerwowego i układu oddechowego,

Zaburzenia psychiczne i zachowania m.in. schizofrenia czy depresja,

Choroby oka,

Choroby nowotworowe,

Choroby skóry,

Przewlekłe choroby układu ruchu, układu kostno-stawowego oraz mięśniowego i tkanki łącznej,

Choroby zakaźne i pasożytnicze.

Wśród chorób zawodowych, uprawniających do renty, najczęściej diagnozuje się: pylicę płuc, choroby zakaźne, ubytek słuchu, uszkodzenie głosu, choroby obwodowego układu nerwowego, przewlekłe choroby układu ruchu, choroby skóry oraz nowotwory złośliwe.

Wymagany staż ubezpieczeniowy (staż pracy)

Stan zdrowia to nie wszystko – aby otrzymać świadczenie, ubiegający się musi wykazać również odpowiedni staż okresów składkowych i nieskładkowych. Wymóg ten zależy od wieku, w którym powstała niezdolność:

1 rok – jeśli niezdolność powstała przed ukończeniem 20 lat.

2 lata – dla wieku 20–22 lata.

3 lata – dla wieku 22–25 lat.

4 lata – dla wieku 25–30 lat.

5 lat – dla osób, które stały się niezdolne do pracy po ukończeniu 30. roku życia (ten okres musi przypadać w ciągu ostatnich 10 lat przed zgłoszeniem wniosku lub powstaniem niezdolności).

Warunek 5 lat w ostatniej dekadzie nie jest wymagany, jeśli ubezpieczony jest całkowicie niezdolny do pracy i udowodnił bardzo długi staż składkowy: co najmniej 25 lat dla kobiet lub 30 lat dla mężczyzn.