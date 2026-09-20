„Renta alkoholowa” to potoczne określenie renty z tytułu niezdolności do pracy. Nie stanowi ona więc odrębnego świadczenia przeznaczonego dla osób uzależnionych. Jej celem jest zapewnienie wsparcia finansowego osobom, które wskutek pogorszenia zdrowia utraciły całkowicie lub częściowo zdolność do pracy.

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Samo uzależnienie nie daje prawa do renty

Podstawą ubiegania się o świadczenie są następstwa zdrowotne choroby alkoholowej i ich wpływ na możliwość wykonywania pracy. Mogą to być m.in.

zaawansowana marskość wątroby,

przewlekłe zapalenie trzustki,

uszkodzenia układu nerwowego,

nowotwory,

utrwalone zaburzenia psychiczne.

Samo rozpoznanie schorzenia nie przesądza jednak o przyznaniu renty. Osoby, które chorują, muszą uzyskać orzeczenie o częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy. Wnioskodawca musi również mieć odpowiedni staż ubezpieczeniowy, czyli posiadać wymagane okresy składkowe i nieskładkowe. Wymagany staż zależy od wieku, w którym powstała niezdolność do pracy.

Jak ubiegać się o rentę alkoholową?

Osoby, które chcą ubiegać się o świadczenie, muszą złożyć do ZUS wniosek ERN wraz z wymaganymi załącznikami. Wśród nich znajdują się informacja o okresach składkowych i nieskładkowych na formularzu ERP-6 oraz zaświadczenie o stanie zdrowia OL-9, wystawione przez lekarza prowadzącego.

Dokumenty można przekazać osobiście, pocztą lub elektronicznie. Po analizie dokumentów ZUS wyznaczy termin komisji lekarskiej, która będzie orzekać o niezdolności do pracy. Jeśli komisja uzna, że wnioskodawca faktycznie jest niezdolny do wykonywania pracy, wystawi orzeczenie, a na jego podstawie zostanie przyznana renta.

Ile wynosi renta alkoholowa w 2026 roku?

Wysokość renty zależy m.in. od stopnia niezdolności do pracy (częściowa lub całkowita), stażu ubezpieczeniowego i podstawy wymiaru świadczenia. Renty podlegają corocznej waloryzacji.

Od 1 marca 2026 roku najniższa renta z tytułu niezdolności do pracy wynosi: