Za deregulacyjną ustawę o umorzeniu należności dochodzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, powstałych przed dniem 1 stycznia 1999 r., odpowiada Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

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Za ustawą głosowało w piątek 252 posłów, przeciw było 148, wstrzymało się 40.

Resort pracy: Wydatki na dochodzenie należności mogłyby przewyższyć wpływy

Jak wyjaśnili autorzy regulacji, powodem zmian jest niska efektywność działań związanych z egzekwowaniem wierzytelności przez ZUS przy nieproporcjonalnie wysokich kosztach dochodzenia zaległości. Zaznaczyli, że z uwagi na upływ czasu zaległości są w przeważającej mierze niemożliwe do wyegzekwowania.

„Proponowane rozwiązanie dotyczy około 7100 płatników składek, na kontach których kwota zadłużenia z tytułu składek szacowana jest na około 315 mln zł” – czytamy w ocenie skutków regulacji.

Autorzy projektu zaznaczyli, że w ostatnich latach wpływy egzekucyjne ZUS za okres przed 1999 r. utrzymują się na poziomie około 4 mln zł. Wyjaśnili, że w znacznej części wpływy te dotyczą należności pochodnych, a nie redukcji należności głównej.

Według resortu pracy umorzenie należności pozwoli uniknąć sytuacji, w której w perspektywie 10 lat ponoszone byłyby wydatki na ich dochodzenie na poziomie około 135 mln zł przy jednoczesnym uzyskaniu wpływów z tego tytułu szacowanych na około 13,9 mln zł.

Zgodnie z regulacją umorzenie należności nastąpi z mocy prawa, co oznacza, że ZUS będzie zwolniony z wydawania decyzji w tej sprawie. Zdaniem projektodawców zapewni to automatyzm działania i wyeliminuje ryzyko opóźnień w wykonaniu ustawy.

Osoba, która ma zadłużenie objęte umorzeniem, będzie mogła od niego odstąpić poprzez złożenie oświadczenia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zmiany nie obejmą jednak należności zabezpieczonych hipoteką, które dotyczą 3,8 tys. płatników składek. Jak wyjaśnili autorzy regulacji, tego rodzaju zabezpieczenie, co do zasady, zapewnia realną możliwość zaspokojenia wierzytelności z majątku zobowiązanego o wymiernej wartości ekonomicznej.

Ustawa trafi teraz do Senatu.