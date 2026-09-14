Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, odległość miejsc do gromadzenia odpadów stałych powinna wynosić co najmniej 10 m od okien i drzwi do budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz co najmniej 3 m od granicy działki budowlanej. Należy jednak dodać, że w odniesieniu do zabudowy jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej, nie określa się tych odległości. W związku z tym do tej pory właściciele mogli bez problemu stawiać śmietniki przy granicy działki.

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Co zmienią nowe przepisy?

Jak informuje Forsal, Ministerstwo Rozwoju i Technologii od jakiegoś czasu pracuje nad projektem nowego rozporządzenia w sprawie warunków technicznych. Znalazł się w nim zapis, który utrzymuje wyżej podane odległości odnoszące się do miejsc gromadzenia odpadów stałych. Projekt nie przewiduje jednak wyjątku dotyczącego zabudowy jednorodzinnej, czyli odpowiednika obecnego § 23 ust. 4. Jeżeli regulacje zostaną przyjęte w proponowanym brzmieniu, wspomniane odległości będą dotyczyły również nowych miejsc gromadzenia odpadów przy domach.

Śmietnik przy granicy działki tylko w określonych sytuacjach

Projekt zakłada jednak pewne odstępstwa od wymogu zachowania 3 m. Jak donosi Forsal, właściciele domów będą mogli umieścić śmietniki przy granicy działki, o ile przylega ona do gruntu oznaczonego jako droga, terenu przeznaczonego pod budowę drogi publicznej lub linii kolejowej, lub do publicznie dostępnego placu.

Właściciel domu będzie mógł postawić śmietnik przy ogrodzeniu również wtedy, jeśli po drugiej stronie tej samej granicy znajduje się miejsce na odpady należące do sąsiada. Może się więc zdarzyć, że właściciele sąsiednich nieruchomości będą musieli porozumieć się w tej sprawie, jeśli dopiero planują wyznaczyć taki obszar.

Co z istniejącymi śmietnikami?

Projekt zawiera przepisy przejściowe dotyczące inwestycji rozpoczętych formalnie przed wejściem nowych regulacji w życie. Nie przewiduje więc powszechnego obowiązku przebudowy legalnie istniejących miejsc na odpady. Nowe wymagania, gdy już wejdą w życie, mają natomiast dotyczyć osób, które będą dopiero wykonywać roboty budowlane lub wyznaczać nowe miejsce na odpady.

Niezależnie od lokalizacji śmietników, właściciel nieruchomości nie może powodować uciążliwości przekraczających przeciętną miarę, takich jak intensywny odór czy zaśmiecanie sąsiedniej posesji. Projekt zakłada, że przepisy wejdą w życie 20 września, ale według stanu na 13 września rozporządzenie nie zostało jeszcze opublikowane w Dzienniku Ustaw.