Inwestycję zapowiadano już niemal dwie dekady temu. Po licznych modyfikacjach projektu w Gdańsku rozpoczęto budowę wieżowca „Big Boy”. Według pierwotnych planów miał on być ponad dwukrotnie wyższy. 

Od 202 metrów do kompaktowej formy. W Gdańsku rusza budowa „Big Boya”

Historia inwestycji, która powstanie przy ul. Lecha Kaczyńskiego w Gdańsku, w sąsiedztwie osiedla Marina Primore, sięga czerwca 2007 r. W pierwotnych zamierzeniach budynek miał być prawdziwym gigantem i sięgać aż 202 metrów, co przerosłoby m.in. najwyższą w Trójmieście Olivię Star. Ostatecznie jednak koncepcję zmodyfikowano, a projektowany budynek skrócono o połowę.

Inwestorem jest Grupa Hossa. Wydane w 2022 r. pozwolenie na budowę dotyczy 99-metrowego obiektu, który mimo skromniejszych niż planowano pierwotnie rozmiarów i tak uplasuje się w ścisłej czołówce najwyższych budynków w mieście.

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Co znajdzie się w środku? Funkcja mieszkalna i hotelowa

Jak podaje Urząd Miejski w Gdańsku, Big Boy będzie miał blisko 25 tys. mkw. powierzchni użytkowej rozłożonej na 29 kondygnacjach nadziemnych oraz jednej podziemnej, w której ulokowano jednopoziomową halę garażową. Obiekt będzie pełnił funkcję mieszkalną i hotelową.

  • Pierwszych 12 kondygnacji przeznaczono na hotel wraz z zapleczem usługowym, w tym restauracją i strefą SPA – nie wiadomo jeszcze czy będzie działać pod szyldem międzynarodowej sieci.
  • Wyższe kondygnacje (17 pięter) zajmą lokale mieszkalne, z których większość zostanie wyposażona w przeszklone loggie, a część w otwarte tarasy.

Oryginalna bryła budynku z zaokrąglonym zwieńczeniem i pionowym pasem przeszkleń ma być doskonale widoczna m.in. od strony tunelu pod Martwą Wisłą.

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Zaawansowana inżynieria i trudne warunki gruntowe

Za realizację skomplikowanych prac geotechnicznych odpowiadała firma Keller Polska. Ze względu na lokalizację i warunki wodno-gruntowe wykonano m.in. tymczasową obudowę wykopu z kolumn DSM, które po sfrezowaniu posłużą jako szalunek jednostronny dla ścian żelbetowych, a także pionowe i poziome przesłony przeciwfiltracyjne ograniczające napływ wód gruntowych oraz wzmocnienie podłoża gruntowego.

Big Boy będzie trzecim najwyższym wysokościowcem w Gdańsku

Po ukończeniu inwestycji wieżowiec zajmie wysokie miejsce wśród najwyższych obiektów w Gdańsku. 

  1. Olivia Star – 180 metrów
  2. Organika Trade – 100 metrów
  3. Big Boy - 99 metrów (w budowie)
  4. Zieleniak – 90 metrów
  5. Centrum Biurowe Neptun – 85 metrów
  6. Bazylika Mariacka – 82 metry
  7. Hotel Mercure – 70 metrów

Zakończenie budowy od dawna zapowiadanego projektu na trójmiejskim rynku nieruchomości planowane jest za kilka lat. 