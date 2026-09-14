Nowy wieżowiec w Gdańsku będzie miał 99 m wysokości
Inwestycję zapowiadano już niemal dwie dekady temu. Po licznych modyfikacjach projektu w Gdańsku rozpoczęto budowę wieżowca „Big Boy”. Według pierwotnych planów miał on być ponad dwukrotnie wyższy.
Historia inwestycji, która powstanie przy ul. Lecha Kaczyńskiego w Gdańsku, w sąsiedztwie osiedla Marina Primore, sięga czerwca 2007 r. W pierwotnych zamierzeniach budynek miał być prawdziwym gigantem i sięgać aż 202 metrów, co przerosłoby m.in. najwyższą w Trójmieście Olivię Star. Ostatecznie jednak koncepcję zmodyfikowano, a projektowany budynek skrócono o połowę.
Inwestorem jest Grupa Hossa. Wydane w 2022 r. pozwolenie na budowę dotyczy 99-metrowego obiektu, który mimo skromniejszych niż planowano pierwotnie rozmiarów i tak uplasuje się w ścisłej czołówce najwyższych budynków w mieście.
Czytaj więcej
Ruda Śląska planuje całkowitą odnowę centralnego punktu miasta. Plac Jana Pawła II, który przez lata kojarzył się z betonową pustynią, po przebudow...
Jak podaje Urząd Miejski w Gdańsku, Big Boy będzie miał blisko 25 tys. mkw. powierzchni użytkowej rozłożonej na 29 kondygnacjach nadziemnych oraz jednej podziemnej, w której ulokowano jednopoziomową halę garażową. Obiekt będzie pełnił funkcję mieszkalną i hotelową.
Oryginalna bryła budynku z zaokrąglonym zwieńczeniem i pionowym pasem przeszkleń ma być doskonale widoczna m.in. od strony tunelu pod Martwą Wisłą.
Czytaj więcej
Nad polskim morzem wyrośnie kolejna wielka inwestycja turystyczna, która na stałe zmieni krajobraz Ustki. Zaledwie 30 metrów od plaży ma powstać no...
Za realizację skomplikowanych prac geotechnicznych odpowiadała firma Keller Polska. Ze względu na lokalizację i warunki wodno-gruntowe wykonano m.in. tymczasową obudowę wykopu z kolumn DSM, które po sfrezowaniu posłużą jako szalunek jednostronny dla ścian żelbetowych, a także pionowe i poziome przesłony przeciwfiltracyjne ograniczające napływ wód gruntowych oraz wzmocnienie podłoża gruntowego.
Po ukończeniu inwestycji wieżowiec zajmie wysokie miejsce wśród najwyższych obiektów w Gdańsku.
Zakończenie budowy od dawna zapowiadanego projektu na trójmiejskim rynku nieruchomości planowane jest za kilka lat.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas