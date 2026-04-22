Jak wynika z doniesień medialnych, Rinat Achmetow kupił w Monako luksusowe mieszkanie za równowartość około 554 mln dolarów (około 471 mln euro około 2 mld złotych) – co może być najdroższą transakcją nieruchomościową w historii. 21-pokojowy apartament w nowej dzielnicy Mareterra ma około 2500 metrów kwadratowych powierzchni, rozłożonych na pięciu kondygnacjach, i znajduje się w prestiżowym budynku „Le Renzo” bezpośrednio nad wodą – informuje Bloomberg.

Rinat Achmetow Foto: Alex Nicodim / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Rekordowy zakup nieruchomości w Monako

Do dyspozycji są m.in. prywatny basen, jacuzzi, co najmniej osiem miejsc parkingowych oraz tarasy z widokiem na Morze Śródziemne. Transakcję sfinalizowano w 2024 r., choć umowę podpisano już w 2021 r., jeszcze przed rosyjską inwazją na Ukrainę. Szczegóły pochodzą z rejestrów nieruchomości księstwa oraz z szeregu e-maili i dokumentów, do których – jak podaje Bloomberg – redakcja miała dostęp. Holding Achmetowa SCM potwierdził inwestycję, nie ujawniając jednak ceny ani innych szczegółów. „SCM posiada międzynarodowe portfolio nieruchomości od ponad dziesięciu lat” – poinformowała spółka. „Wśród aktywów znajduje się projekt »Le Renzo«, w który zainwestowaliśmy na rynku pierwotnym w 2021 r.” – napisano w komunikacie.

Jeśli kwota 471 mln euro się potwierdzi, będzie to najdroższy znany zakup nieruchomości w historii – więcej niż sprzedaż londyńskiej willi za około 350 mln dolarów (około 1,3 mld złotych) oraz nowojorskiego penthouse’u kupionego przez Kena Griffina za około 240 mln dolarów (około 870 mln złotych).

Monako przyciąga najbogatszych inwestorów świata

Monako należy do najdroższych rynków nieruchomości na świecie. Dzielnica Mareterra, zbudowana na sztucznie usypanym terenie i otwarta w 2024 r. przez księcia Albert II, przyciąga najbogatszych z całego świata. Ceny przekraczające 100000 euro za metr kwadratowy nie należą tam do rzadkości.

Majątek Achmetowa szacowany jest na ponad 7 mld dolarów. Jego konglomerat SCM działa w Ukrainie w sektorach stali, górnictwa i energetyki – branżach silnie dotkniętych wojną. Luksusowe nieruchomości od lat należą do jego znanych inwestycji. W 2019 r. kupił za 200 mln euro historyczną willę Les Cèdres na półwyspie Saint-Jean-Cap-Ferrat na Lazurowym Wybrzeżu. Nieruchomość z 1830 r. była niegdyś rezydencją króla Leopolda II. W 2011 r. Achmetow miał również nabyć penthouse w luksusowym kompleksie One Hyde Park w Londynie.