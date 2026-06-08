Andrzej Gwiazda
Oczywiście. Jeśli ktoś taką organizację uważa za bohaterską, to jest wykluczone przyznanie mu Orderu Orła Białego. Doszło przez pomyłkę do odznaczenia Zełenskiego. Człowiekowi, który UPA uznaje za organizację bohaterską, Order Orła Białego należy odebrać. Bohaterowie to wzór do naśladowania. Jeśli ktoś jest narodowym bohaterem, to jest nim dla wszystkich członków narodu. Decyzja Zełenskiego dotyczyła tych, którzy dokonywali mordów na Polakach.
Wydaje mi się, że nie. Zmiana takiej decyzji jest trudna i uważam, że do niej nie dojdzie. Nie zostanie również zmieniona nasza ocena Ukraińców i Zełenskiego.
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UPA walczyła u boku Niemców. Być może walczyła przeciwko Rosji w czasie II wojny światowej, ale przede wszystkim walczyła o niepodległość Ukrainy przez wyrżnięcie Polaków, żeby tam nie było ani Żyda, ani Polaka. Nie słyszałem, żeby rżnęli Rosję. A na pewno nie rżnęli Niemców, natomiast ukraińskie jednostki brały udział w Rzezi Woli.
Jest to kwestia do rozważenia, ale wydaje mi się, że w tej sytuacji nie jest konieczna i nie twierdzę, że jest wskazana.
Próbowaliśmy. Karol Nawrocki, jeszcze będąc prezesem IPN, prowadził całą batalię o ekshumacje, które były systematycznie odmawiane. Czyli nie jest to przypadkowa decyzja.
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Ile ekshumowano? 100 osób?
A 99 tysięcy? Nie. Coś przeprowadzono, bo jakiś decydent ukraiński się wyłamał i zgodził się. Natomiast cały czas postawa rządu ukraińskiego jest na nie.
Oczywiście.
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