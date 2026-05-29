Wolodymyr Zełenski i Karol Nawrocki
– Dużo mówi się także w Polsce, piętnuje się kolejne środowiska polityczne, kolejnych polityków za to, że powielają to, co nazywa się rosyjską propagandą. Dzisiaj trzeba powiedzieć jasno: prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski dostarczył najlepszego materiału i wiele tlenu rosyjskiej propagandzie – ocenił prezydent. – Przyjąłem to z wielkim smutkiem – dodał.
– Oceniam to bardzo krytycznie. To też dowód na to, że ci, którzy mówili, iż Ukraina powinna wchodzić bez żadnych oczekiwań do UE, bardzo się mylili – mówił Nawrocki. – Prezydent Zełenski udowodnił, że Ukraina, pod względem mentalnym, gloryfikowania bandytów, morderców z UPA, nie jest gotowa, by być częścią rodziny europejskiej – dodał.
Nawrocki mówił też, że „w rodzinie europejskiej nie można gloryfikować UPA, bandytów, morderców, którzy mordowali kobiety, dzieci, Polaków”. Jak dodał decyzja Zełenskiego jest „albo nierozsądna, albo nierozważna”. – Mam nadzieję, że nieintencjonalna – zaznaczył. Jak dodał powoduje ona, że „emocje w Polsce wobec polityki prezydenta Zełenskiego są jakie są”. Prezydent podkreślił przy tym, że „w sensie strategicznym” Polska wspiera Ukrainę „przeciwko Federacji Rosyjskiej, przeciwko bandycie, jakim jest Władimir Putin”.
– Polska także ma prawo kształtować swoją politykę pamięci, dlatego bardzo poważnie odniosłem się do apelu narodu polskiego i posła Grzegorza Płaczka – podkreślił Nawrocki, nawiązując do wniosku, z jakim wystąpił do niego szef klubu Konfederacji. Płaczek zwrócił się do prezydenta z oficjalnym apelem o „wszczęcie procedury pozbawienia prezydenta Ukrainy Orderu Orła Białego”.
– 8 czerwca odbędzie się posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego i zaproponowałem, aby jednym z punktów było odebranie prezydentowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego – poinformował polski prezydent.
Rano 29 maja pojawiła się informacja, że dzień wcześniej doszło do spotkania wiceministra spraw zagranicznych Marcina Bosackiego z ambasadorem Ukrainy Wasylem Bodnarem. Podczas rozmowy polska strona wyraziła zdecydowany sprzeciw wobec decyzji władz Ukrainy, podkreślając, że jest ona dla wielu Polaków bardzo bolesna i wywołuje silne emocje oraz niechęć wobec Ukrainy, mimo trwającej rosyjskiej agresji.
Do sprawy odniósł się także rzecznik MSZ Maciej Wewiór. We wpisie opublikowanym na platformie X zaznaczył, że resort jednoznacznie negatywnie ocenia nadanie jednostce wojskowej imienia „Bohaterów UPA”.
„Złą decyzją” Zełenskiego nazwał w rozmowie z RMF FM nadanie Odrębnemu Centrum Operacji Specjalnych „Północ” honorowego miana „Bohaterów UPA” szef MSWiA Marcin Kierwiński. Jednocześnie Kierwiński negatywnie odniósł się do wniosku Płaczka o odebranie Orderu Orła Białego Zełenskiemu. Jego zdaniem jest to reakcja „histeryczna”. – Cały czas pamiętajmy o tym, co jest najważniejsze. Najważniejsze jest pokonanie imperializmu rosyjskiego – zastrzegł.
Sprawę skomentował też Donald Tusk. – Decyzja prezydenta Zełenskiego oczywiście narusza naszą wrażliwość historyczną i niepotrzebnie znowu wynosi na niepokojący poziom kwestie tych różnic historycznych, interpretacji – powiedział w Sejmie. – Prezydent Zełenski, nasi ukraińscy przyjaciele muszą być świadomi, co znaczy, z punktu widzenia każdej Polki, każdego Polaka, to ponure dziedzictwo UPA, z naszego punktu widzenia – dodał.
– Informacja, że prezydent Nawrocki reaguje na to z propozycją odebrania Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu, przyznanego mu przez prezydenta Dudę, jest podobnym krokiem – ocenił też Tusk.
Rzeź wołyńska
– Ja bardzo bym chciał, aby prezydenci naszych krajów mądrze dbali o to, by nasze relacje były jak najlepsze. Dla Polski i Ukrainy nasza współpraca, sojusz wobec zagrożenia rosyjskiego to jest coś bezcennego. Ciągle mamy szansę przełamać te ponure elementy naszej historii, które ciążyły nad naszymi relacjami. Ale to wymaga wyobraźni, wrażliwości i od jednego i od drugiego. Oczekiwałbym od obu prezydentów, aby potrafili wznieść się ponad te historyczne emocje i próbować jednak budować tę trudną, ale konieczną przyjaźń, współpracę polsko-ukraińską – podsumował premier.
Z kolei wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz mówił w Sejmie, że prezydent Nawrocki „lepiej by zrobił, gdyby wziął za telefon i zadzwonił do prezydenta Zełenskiego”. - I powiedział, że fundamentalnie nie zgadzamy się z tą decyzją i że ona nie działa dla budowania dobrosąsiedzkich stosunków i jest bolesna, po prostu sprawia ból Polakom i Polsce – stwierdził - Symboliczny gest (...) nie wiem czy rozwiąże ten problem, ja bym to zrobił po prostu inaczej, gdybym był na miejscu prezydenta Rzeczpospolitej, inaczej bym zareagował, chyba bardziej efektywnie. O jednym też trzeba pamiętać: Ukraina walczy z Federacją Rosyjską od czterech lat, i to jest na korzyść Polski. I prezydent Zełenski ma w tym wielkie zasługi, że przez cztery lata zużyła się w dużej części Federacja Rosyjska (...) i mniej przez te cztery lata zagrażała bezpośrednio Polsce. Bo Ukraina wzięła na siebie tę odpowiedzialność. Ale nie do przyjęcia jest ta decyzja ukraińska – stwierdził.
- Z przyjaciółmi trzeba szczerze rozmawiać (...). Jeżeli chcemy dobrej przyszłości to rany przeszłości muszą być zabliźnione. Ta decyzja rozdrapuje rany przeszłości. Jest brutalna i smutna dla państwa polskiego. Z drugiej strony odbieranie orderu prezydentowi, który tak zużywa Federację Rosyjską też nie jest w polskiej logice bezpieczeństwa – dodał Kosiniak-Kamysz zachęcając, by Nawrocki porozmawiał z Zełenskim.
Odrębne Centrum Operacji Specjalnych „Północ”, które otrzymało honorową nazwę „Bohaterów UPA” można porównać do jednostek specjalnych przeznaczonych do najtrudniejszych zadań – odpowiednika formacji, takich jak polskie jednostki specjalne czy zachodnie siły specjalne wykonujące operacje poza linią frontu. Jednostki tego typu należą do najbardziej utajnionych struktur ukraińskiej armii.
W latach 1943-1945 Ukraińcy dokonali ludobójstwa na Polakach na terenach Wołynia i Galicji Wschodniej. W wyniku masowych zbrodni zginęło wówczas ok. 100 tys. Polaków. Kulminacja ludobójstwa miała miejsce w lecie 1943 r. Ukraińcy dokonywali mordów często w niedziele, wykorzystując fakt, że ludność polska gromadziła się w kościołach. Ofiary, w tym dzieci, były okrutnie mordowane, m.in. przy pomocy pił czy siekier.
W stosunkach polsko-ukraińskich nieuregulowana pozostaje sprawa ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej, które zostały zablokowane przez stronę ukraińską (wiosną 2017 r. ukraiński IPN wydał zakaz poszukiwań i ekshumacji szczątków polskich ofiar wojen i konfliktów na terytorium Ukrainy). W wyniku ustaleń politycznych w 2023 r. przeprowadzono poszukiwania ofiar zbrodni w Puźnikach, w kwietniu 2025 r. w miejscu tym rozpoczną się działania ekshumacyjne.
Na Ukrainie UPA częściej przedstawiana jest jako formacja walcząca przeciw sowieckiej dominacji i symbol oporu narodowego.
