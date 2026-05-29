Wiktoria z Zaporoża myje w Polsce okna. Z pasją, zaangażowaniem, jakby chodziło o życie. Ile ma lat? Nie pytałem, ale ma już dorosłe dzieci. O czym marzy? O powrocie do domu. Jej dom rodzinny mieści się dokładnie siedem kilometrów od granic strefy walki (trudno to dziś nazwać linią frontu). Strzały słychać przez całą dobę. Ciągłe bombardowania, huk, eksplozje, pożary. Dom jest duży, wypieszczony. Wciąż stoi.