O sprawie minister obrony narodowej poinformował we wpisie na platformie X. „W dniu 27 maja w wyniku postanowienia prokuratora okręgowego w Poznaniu wydział do spraw wojskowych, został zatrzymany obywatel RP, pracownik jednego z zakładów Grupy PGZ, pod zarzutem szpiegostwa na rzecz obcego państwa – art. 130 paragraf 2. Materiał dowodowy zgromadziła Służba Kontrwywiady Wojskowego przy wsparciu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego” – napisał Władysław Kosiniak-Kamysz.

Wicepremier dodał, że w piątek Sąd Okręgowy w Poznaniu postanowił o tymczasowym aresztowaniu zatrzymanego na trzy miesiące. „Nie tylko podpisujemy bardzo ważne kontrakty zbrojeniowe w ramach programu SAFE, ale również właściwie chronimy polski przemysł zbrojeniowy” – podkreślił.

„Kolejny podejrzany o szpiegostwo w areszcie. Dobra robota SKW, ABW i prokuratury!” – podsumował również na X Tomasz Siemoniak, koordynator służb specjalnych.

Według informacji „Rzeczpospolitej”, najpewniej chodzi o skarżyskie Mesko, to tam pracował aresztowany. Jest to jedna z kluczowych spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej, gdzie produkowane są m.in. zestawy przeciwlotniczej Piorun. Mesko produkuje również amunicję, zarówno małokalibrową, jak i wielkokalibrową. Przedstawiciele Polskiej Grupy Zbrojeniowej nie chcieli komentować sprawy i odesłali nas do prokuratury i odpowiednich służb.

To kolejny obywatel Polski zatrzymany w ostatnim czasie z podejrzeniami szpiegostwa. Na początku lutego po działaniach Służby Kontrwywiadu Wojskowego zatrzymano jednego z pracowników Departamentu Strategii i Planowania Obronnego Ministerstwa Obrony Narodowej. Mężczyzna miał współpracować z Białorusią, postępowanie trwa.