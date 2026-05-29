Decyzję o odwołaniu dr Michała Sopińskiego z funkcji rektora–komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości minister argumentuje "rażącym i uporczywym naruszaniem przepisów prawa". Z opublikowanego komunikatu wynika, że dotyczyło ono trzech obszarów działalności uczelni: nieprawidłowości przy doktoratach, demonstracyjnej aktywności politycznej oraz zagrożenia dla aplikacji kuratorskiej. 

Jak wyjaśniono, każdy z tych obszarów miał istotne znaczenie, jednak rozstrzygające było ich łączne znaczenie. "Sprawa nie dotyczyła odosobnionych błędów, lecz powtarzalnego sposobu działania naruszającego standardy legalności, apolityczności i odpowiedzialności" – zaznaczono. 

Rektor-Komendant Akademii Wymiaru Sprawiedliwości dr. Michał Sopiński
Akademia Wymiaru Sprawiedliwości to uczelnia zawodowa służb państwowych utworzona w 2019 r. przez ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę (do września 2023 r. działająca jako Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości) z przekształcenia Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu. Działa jako jednostka organizacyjna Służby Więziennej. Jej statutowym celem jest kształcenie i wychowywanie funkcjonariuszy Służby Więziennej, funkcjonariuszy innych służb oraz osób cywilnych.

Od marca 2023 r. funkcję rektora uczelni pełnił dr Michał Sopiński. Wcześniej był działaczem Solidarnej Polski i urzędnikiem w resorcie Zbigniewa Ziobry. Jego kadencja na stanowisko komendanta–rektora AWS upływała w 2028 r.

Nieudana próba likwidacji AWS

Resort sprawiedliwości jeszcze pod kierownictwem poprzedniego ministra Adama Bodnara przygotował projekt ustawy, której celem było powołanie nowej szkoły, która miała kształcić funkcjonariuszy Służby Więziennej w stopniu oficerskim. Projekt miał zmienić nie tylko nazwę więziennej uczelni, ale też jej podległość. MS chciał, by powstała w miejsce dziś istniejącej szkoły Akademia Służby Więziennej podlegała dyrektorowi generalnemu Służby Więziennej, a nie, jak w obecnej formie, Ministerstwu Sprawiedliwości.

Ustawa likwidująca AWS została uchwalona przez Sejm, ale w sierpniu ub.r. zawetował ją prezydent Andrzej Duda. Była to jedna z jego ostatnich decyzji w roli głowy państwa.

Artykuł jest aktualizowany.