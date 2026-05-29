Dr Michał Sopiński
Decyzję o odwołaniu dr Michała Sopińskiego z funkcji rektora–komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości minister argumentuje "rażącym i uporczywym naruszaniem przepisów prawa". Z opublikowanego komunikatu wynika, że dotyczyło ono trzech obszarów działalności uczelni: nieprawidłowości przy doktoratach, demonstracyjnej aktywności politycznej oraz zagrożenia dla aplikacji kuratorskiej.
Jak wyjaśniono, każdy z tych obszarów miał istotne znaczenie, jednak rozstrzygające było ich łączne znaczenie. "Sprawa nie dotyczyła odosobnionych błędów, lecz powtarzalnego sposobu działania naruszającego standardy legalności, apolityczności i odpowiedzialności" – zaznaczono.
Czytaj więcej
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek uruchomił procedurę odwołania dr. Michała Sopińskiego ze stanowiska rektora-komendanta Akademii Wymiaru Spr...
Akademia Wymiaru Sprawiedliwości to uczelnia zawodowa służb państwowych utworzona w 2019 r. przez ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę (do września 2023 r. działająca jako Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości) z przekształcenia Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu. Działa jako jednostka organizacyjna Służby Więziennej. Jej statutowym celem jest kształcenie i wychowywanie funkcjonariuszy Służby Więziennej, funkcjonariuszy innych służb oraz osób cywilnych.
Od marca 2023 r. funkcję rektora uczelni pełnił dr Michał Sopiński. Wcześniej był działaczem Solidarnej Polski i urzędnikiem w resorcie Zbigniewa Ziobry. Jego kadencja na stanowisko komendanta–rektora AWS upływała w 2028 r.
Czytaj więcej
Czy wiceminister sprawiedliwości rządów PiS Marcin Romanowski miał upoważnienie do powołania komendanta rektora nowej Akademii Wymiaru Sprawiedliwo...
Resort sprawiedliwości jeszcze pod kierownictwem poprzedniego ministra Adama Bodnara przygotował projekt ustawy, której celem było powołanie nowej szkoły, która miała kształcić funkcjonariuszy Służby Więziennej w stopniu oficerskim. Projekt miał zmienić nie tylko nazwę więziennej uczelni, ale też jej podległość. MS chciał, by powstała w miejsce dziś istniejącej szkoły Akademia Służby Więziennej podlegała dyrektorowi generalnemu Służby Więziennej, a nie, jak w obecnej formie, Ministerstwu Sprawiedliwości.
Ustawa likwidująca AWS została uchwalona przez Sejm, ale w sierpniu ub.r. zawetował ją prezydent Andrzej Duda. Była to jedna z jego ostatnich decyzji w roli głowy państwa.
Artykuł jest aktualizowany.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas