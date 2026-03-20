Dr. Michał Sopiński straci stanowisko rektora? Jest ruch ministra Waldemara Żurka

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek uruchomił procedurę odwołania dr. Michała Sopińskiego ze stanowiska rektora-komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości.

Publikacja: 20.03.2026 13:07

Rektor-Komendant Akademii Wymiaru Sprawiedliwości dr. Michał Sopiński

Mateusz Adamski

W wydanym w piątek komunikacie Ministerstwo Sprawiedliwości wskazało, iż zgodnie z art. 432 ust. 5 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, odwołanie rektora może nastąpić w przypadku rażącego lub uporczywego naruszenia przepisów prawa, po zasięgnięciu wymaganych opinii właściwych organów.

Jak przekazano, postępowanie jest w toku. „Ostateczną decyzję podejmie Minister Sprawiedliwości po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, analizie zgromadzonego materiału dowodowego oraz uzyskaniu wymaganych opinii, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa” – dodano.

Dlaczego Akademia Wymiaru Sprawiedliwości nazywana jest uczelnią Zbigniewa Ziobry

Przypomnijmy, iż Akademia Wymiaru Sprawiedliwości to uczelnia zawodowa służb państwowych utworzona w 2019 r. przez ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę (do września 2023 r. działająca jako Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości) z przekształcenia z Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu. Działa jako jednostka organizacyjna Służby Więziennej. Jej statutowym celem jest kształcenie i wychowywanie funkcjonariuszy Służby Więziennej, funkcjonariuszy innych służb oraz osób cywilnych.

Od marca 2023 r. funkcję rektora uczelni pełni 33-letni prawnik dr Michał Sopiński. Wcześniej był działaczem Solidarnej Polski i urzędnikiem w resorcie Zbigniewa Ziobry. Jego kadencja na stanowisko komendanta-rektora AWS upływa w 2028 r.

Nieudana próba likwidacji AWS. To była jedna z ostatnich decyzji prezydenta Andrzeja Dudy

Resort sprawiedliwości jeszcze pod kierownictwem poprzedniego ministra Adama Bodnara przygotował projekt ustawy, której celem było powołanie nowej szkoły, która miała kształcić funkcjonariuszy Służby Więziennej w stopniu oficerskim. Projekt miał zmienić nie tylko nazwę więziennej uczelni, ale też jej podległość. MS chciał, by powstała w miejsce dziś istniejącej szkoły Akademia Służby Więziennej podlegała dyrektorowi generalnemu Służby Więziennej, a nie jak w obecnej formie Ministerstwu Sprawiedliwości.

– W wyniku zmian legislacyjnych ze szkoły, która kształciła kadry więzienne, funkcjonariuszy Służby Więziennej, stała się akademią, która była kuźnią kadr politycznego wymiaru sprawiedliwości. Dzisiaj to jest szkoła, która nie kształci funkcjonariuszy – przekonywała wiceszefowa MS Maria Ejchart twierdząc, że mimo wielomilionowego budżetu, uczelnia ta nie zaspokaja potrzeb Służby Więziennej.

Ustawa likwidująca AWS została uchwalona przez Sejm, ale w sierpniu ub.r. zawetował ją prezydent Andrzej Duda. Była to jedna z jego ostatnich decyzji w roli głowy państwa. 

