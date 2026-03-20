W wydanym w piątek komunikacie Ministerstwo Sprawiedliwości wskazało, iż zgodnie z art. 432 ust. 5 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, odwołanie rektora może nastąpić w przypadku rażącego lub uporczywego naruszenia przepisów prawa, po zasięgnięciu wymaganych opinii właściwych organów.

Jak przekazano, postępowanie jest w toku. „Ostateczną decyzję podejmie Minister Sprawiedliwości po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, analizie zgromadzonego materiału dowodowego oraz uzyskaniu wymaganych opinii, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa” – dodano.

Dlaczego Akademia Wymiaru Sprawiedliwości nazywana jest uczelnią Zbigniewa Ziobry

Przypomnijmy, iż Akademia Wymiaru Sprawiedliwości to uczelnia zawodowa służb państwowych utworzona w 2019 r. przez ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę (do września 2023 r. działająca jako Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości) z przekształcenia z Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu. Działa jako jednostka organizacyjna Służby Więziennej. Jej statutowym celem jest kształcenie i wychowywanie funkcjonariuszy Służby Więziennej, funkcjonariuszy innych służb oraz osób cywilnych.

Od marca 2023 r. funkcję rektora uczelni pełni 33-letni prawnik dr Michał Sopiński. Wcześniej był działaczem Solidarnej Polski i urzędnikiem w resorcie Zbigniewa Ziobry. Jego kadencja na stanowisko komendanta-rektora AWS upływa w 2028 r.