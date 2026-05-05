Informacje o aktualnych naborach na pracowników cywilnych znaleźć można na stronie internetowej Służby Więziennej.

Służba Więzienna szuka pielęgniarek

Jedną z interesujących ofert pracy dla cywilów znaleźć można aktualnie w Koszalinie. Mowa o naborze na stanowisko pielęgniarka/pielęgniarz/starsza pielęgniarka/starszy pielęgniarz ambulatorium z izbą chorych ogłoszonym przez Dyrektora Aresztu Śledczego w Koszalinie.

Oferowaną formą zatrudnienia jest tu umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Osoba na proponowanym stanowisku może liczyć na wynagrodzenie 10 860 zł brutto – przy wykształceniu wyższym magisterskim ze specjalizacją oraz w zależności od posiadanego stażu pracy. Od kandydatów wymaga się tutaj posiadania wykształcenia minimum średniego medycznego oraz prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza. W wymaganiach dodatkowych wymieniono kurs specjalistyczny szczepień ochronnych dla pielęgniarek/pielęgniarzy oraz kurs specjalistyczny wykonywania i interpretacji zapisu EKG.

Służba Więzienna oferuje pracę dla pielęgniarek i ratowników medycznych

Aktualnie w Służbie Więziennej znaleźć można także oferty pracy na stanowisku młodsza pielęgniarka/młodszy pielęgniarz/młodszy ratownik medyczny ambulatorium z izbą chorych. Nabory prowadzi m.in.:

Zakład Karny w Płocku,

Areszt Śledczy w Warszawie-Służewcu,

Areszt Śledczy w Warszawie-Białołęce.

Wynagrodzenie na start oferowane na wspomnianych stanowiskach wynosi co najmniej: 6 000 zł netto dla osób poniżej 26. roku życia oraz 5 550 zł netto dla osób powyżej 26. roku życia. Ponadto praca, jak zaznaczono w ogłoszeniach, wiąże się z licznymi korzyściami, takimi jak:

możliwość przejścia na emeryturę po 25 latach służby;

po 10 latach służby – 31 dni urlopu wypoczynkowego, po 15 latach służby – 35 dni, a po 20 latach – 39 dni urlopu wypoczynkowego;

nagrody, w tym m.in. nagroda roczna, tzw. trzynastka w wysokości ok. 6 000 zł netto;

dofinansowanie do wypoczynku dla siebie i członków rodziny w wysokości ok. 550 zł netto na osobę;

raz w roku wypłata równoważnika za umundurowanie w kwocie ok. 2 200 zł netto;

świadczenie mieszkaniowe wypłacane co miesiąc w wysokości uzależnionej od miejscowości pełnienia służby (od 900 zł do 1800 zł).

Oferty pracy dla lekarzy w Służbie Więziennej

Wśród ofert pracy dla cywilów w Służbie Więziennej znaleźć można również oferty dla lekarzy. Przykładowo w Areszcie Śledczym w Gdańsku poszukiwany jest lekarz stomatolog na 0,6 etatu. Oferowane tu wynagrodzenie miesięczne wynosi od 12 220 zł brutto (na pełen etat). Do kwoty tej doliczyć należy jeszcze dodatek za staż pracy oraz dodatek za pracę w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności.

Z kolei w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Poznaniu trwa nabór na stanowisko lekarz naczelny (pełen etat). Oferowane wynagrodzenie wynosi tu ok. 12 000 zł brutto miesięcznie.