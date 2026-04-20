Psychologowie, pielęgniarki oraz ratownicy medyczni mogą liczyć na wysokie pensje netto, dodatki mieszkaniowe i szybką emeryturę w Służbie Więziennej.

Najwyższe stawki startowe przewidziano dla psychologów. W Zakładzie Karnym w Kamińsku wynagrodzenie po ukończeniu szkolenia wynosi:

• 7 618 zł netto – dla osób poniżej 26. roku życia,

• 6 944 zł netto – dla osób powyżej 26. roku życia.

Z kolei pielęgniarki i ratownicy medyczni (m.in. w rejonie Poznania, Zielonej Góry i Wronek) mogą liczyć na start na kwoty rzędu 5 500 – 5 900 zł netto.

Szeroki pakiet benefitów i dodatków

Praca w mundurze to nie tylko goła pensja. Funkcjonariusze otrzymują szereg dodatków, które znacząco podnoszą standard życia:

• 900 zł miesięcznie świadczenia mieszkaniowego,

• „Trzynasta” pensja oraz nagrody jubileuszowe,

• 2 200 zł netto rocznego ekwiwalentu za umundurowanie,

• Płatne nadgodziny (ok. 45 zł netto/h),

• Dofinansowanie do wypoczynku (536 zł na osobę w rodzinie).

Kluczowym przywilejem jest prawo do emerytury po 25 latach służby oraz wydłużony urlop, który po 20 latach pracy wynosi aż 39 dni.

Gdzie szukają pracowników?

Obecnie najwięcej ofert dotyczy województwa wielkopolskiego i lubuskiego (12 etatów dla medyków). Poszukiwani są również specjaliści na kontrakty – m.in. diabetolog w Czarnem.

Proces rekrutacyjny obejmuje testy wiedzy, sprawności fizycznej oraz badania psychologiczne. Wymagane jest obywatelstwo polskie, niekaralność oraz odpowiednie wykształcenie kierunkowe (magisterskie dla psychologów, dyplom dla pielęgniarek i ratowników).