Służba Więzienna poszukuje nowych pracowników
Psychologowie, pielęgniarki oraz ratownicy medyczni mogą liczyć na wysokie pensje netto, dodatki mieszkaniowe i szybką emeryturę w Służbie Więziennej.
Najwyższe stawki startowe przewidziano dla psychologów. W Zakładzie Karnym w Kamińsku wynagrodzenie po ukończeniu szkolenia wynosi:
• 7 618 zł netto – dla osób poniżej 26. roku życia,
• 6 944 zł netto – dla osób powyżej 26. roku życia.
Z kolei pielęgniarki i ratownicy medyczni (m.in. w rejonie Poznania, Zielonej Góry i Wronek) mogą liczyć na start na kwoty rzędu 5 500 – 5 900 zł netto.
Praca w mundurze to nie tylko goła pensja. Funkcjonariusze otrzymują szereg dodatków, które znacząco podnoszą standard życia:
• 900 zł miesięcznie świadczenia mieszkaniowego,
• „Trzynasta” pensja oraz nagrody jubileuszowe,
• 2 200 zł netto rocznego ekwiwalentu za umundurowanie,
• Płatne nadgodziny (ok. 45 zł netto/h),
• Dofinansowanie do wypoczynku (536 zł na osobę w rodzinie).
Kluczowym przywilejem jest prawo do emerytury po 25 latach służby oraz wydłużony urlop, który po 20 latach pracy wynosi aż 39 dni.
Obecnie najwięcej ofert dotyczy województwa wielkopolskiego i lubuskiego (12 etatów dla medyków). Poszukiwani są również specjaliści na kontrakty – m.in. diabetolog w Czarnem.
Proces rekrutacyjny obejmuje testy wiedzy, sprawności fizycznej oraz badania psychologiczne. Wymagane jest obywatelstwo polskie, niekaralność oraz odpowiednie wykształcenie kierunkowe (magisterskie dla psychologów, dyplom dla pielęgniarek i ratowników).
