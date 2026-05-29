Zasiłek dla bezrobotnych nie jest wypłacany automatycznie każdej osobie, która zarejestruje się w urzędzie. PUP sprawdza najpierw historię zatrudnienia, sposób zakończenia ostatniej pracy i dokumenty potwierdzające staż. Dopiero po tej weryfikacji ustalane jest prawo do świadczenia, jego wysokość oraz okres wypłaty.

Ile wyniesie zasiłek dla bezrobotnych po 1 czerwca 2026?

Po waloryzacji podstawowy zasiłek wyniesie 1783,90 zł brutto miesięcznie przez pierwsze trzy miesiące.

W kolejnych miesiącach będzie to 1400,90 zł brutto.

Osoby z dłuższym stażem, wynoszącym co najmniej 20 lat, otrzymają 120 proc. podstawy. W ich przypadku zasiłek wyniesie 2140,68 zł brutto przez pierwsze 90 dni, a później 1681,08 zł brutto.

Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?

Prawo do zasiłku ma osoba zarejestrowana jako bezrobotna, dla której urząd pracy nie ma propozycji odpowiedniej pracy, stażu, szkolenia ani innej formy aktywizacji. Sama rejestracja jednak nie wystarczy. W ciągu 18 miesięcy przed rejestracją trzeba wykazać łącznie co najmniej 365 dni zatrudnienia lub innej uznawanej aktywności (m.in. prowadzenie działalności gospodarczej, część umów cywilnoprawnych, praca za granicą w określonych przypadkach), za którą osoba otrzymywała wynagrodzenie nie niższe niż minimalne. Od tej kwoty powinny być odprowadzane składki na Fundusz Pracy.

Rejestracji można dokonać w urzędzie albo online. Do rejestracji internetowej potrzebny jest profil zaufany albo kwalifikowany podpis elektroniczny. Wymagane dokumenty, takie jak dowód osobisty, dyplomy, zaświadczenia o kursach i świadectwa pracy, trzeba wtedy zeskanować. W niektórych przypadkach należy dołączyć też orzeczenie o niepełnosprawności lub dokumenty dotyczące przeciwwskazań do wykonywania określonych prac.

Kiedy zasiłek dla bezrobotnych nie przysługuje i jak długo można go pobierać?

W niektórych sytuacjach zasiłek nie przysługuje, na przykład wtedy, gdy bezrobotny sam wypowiedział ostatnią umowę o pracę. Wyjątkiem może być wypowiedzenie związane ze zmianą miejsca zamieszkania albo rozwiązanie umowy w trybie przewidzianym przez Kodeks pracy. Świadczenia nie dostanie też osoba, która doprowadziła z własnej winy do rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia.

Standardowo zasiłek wypłacany jest przez 180 dni. Okres ten może zostać wydłużony do 365 dni, między innymi dla osób z niepełnosprawnością, samotnych rodziców, członków rodzin wielodzietnych z Kartą Dużej Rodziny oraz osób po 50. roku życia z odpowiednim stażem pracy. Urząd pracy wypłaca zasiłek miesięcznie z dołu, na rachunek płatniczy, zwykle do 14. dnia kolejnego miesiąca.