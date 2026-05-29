Okres ochronny ryb to czas największego rozrodu dla poszczególnych gatunków ryb. Ma on zapewnić rybom spokój w czasie odbywania tarła. Przestrzeganie okresów ochronnych pomaga zadbać o odpowiednią populację ryb.

Dla tych gatunków ryb okresy ochronne kończą się w maju lub w czerwcu

Informacje na temat okresów ochronnych ryb znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków ochrony i połowu ryb w powierzchniowych wodach śródlądowych. Zastąpiło ono Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie. O okresach ochronnych ryb przypomina również na swojej stronie internetowej Polski Związek Wędkarski (PZW). Informacje na ten temat podaje również każdy jego okręg w swoim Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb.

Oto gatunki ryb, w przypadku których okres ochronny kończy się w maju:

głowacica – od 1 marca do 31 maja,

lipień – od 1 marca do 31 maja,

sandacz – od 1 stycznia do 31 maja,

sum – od 1 stycznia do 31 maja,

świnka – od 1 stycznia do 15 maja.

Z kolei dla dwóch gatunków ryb okres ochronny kończy się dopiero wraz z końcem czerwca:

brzana – od 1 stycznia do 30 czerwca,

certa – od 1 stycznia do 30 czerwca w rzece Wiśle powyżej zapory we Włocławku i w pozostałych wodach.

Okresy ochronne ryb: Uwaga na przepisy poszczególnych okręgów PZW

Okresy ochronne ryb obowiązujące na podstawie wspomnianego rozporządzenia z 2023 r. mogą zostać rozszerzone przez poszczególne okręgi PZW. Te mają prawo wprowadzać dodatkowe ograniczenia na poszczególnych łowiskach.

„Na wodach udostępnianych przez PZW, do amatorskiego połowu ryb, uprawnione Okręgi Polskiego Związku Wędkarskiego mogą wydłużyć (nigdy skrócić!) okres ochronny lub wprowadzić ochronę dla innych gatunków – takie zapisy zawsze znajdują się w zezwoleniu na połów” – czytamy w komunikacie dotyczącym okresów ochronnych ryb zamieszczonym na stronie internetowej PZW.

Co grozi za nieprzestrzeganie okresów ochronnych ryb?

Połów ryb w okresie ochronnym, jak przypomina PZW, jest wykroczeniem, za które grozi grzywna nie mniejsza niż 200 zł. Warto przy tym podkreślić, że brak znajomości warunków zezwolenia na połów nie zwalnia z odpowiedzialności.

W związku z tym, przed rozpoczęciem wędkowania zawsze należy sprawdzić aktualnie obowiązujące na danym łowisku warunki połowu.