Mowa o Rodzinnych Ogrodach Działkowych im. Stefana Żeromskiego przy ulicy Wschodniej w Kielcach. Obecnie na nowych dzierżawców czeka tam 320 działek.

Reklama Reklama

Coraz mniejsze zainteresowanie działkami ROD

Duża liczba wolnych działek ROD to, jak zauważyła w rozmowie z Radiem Kielce miejscowa inspektor Barbara Biegańska, efekt naturalnej zmiany pokoleniowej:

– Użytkownicy naszych działek są coraz starsi i nie mają już siły się nimi zajmować. Przez wiele lat trzymali te parcele, myśląc o tym, aby przekazać je swoim dzieciom. Teraz jednak młodzi ludzie często wyjeżdżają z Kielc, a starsi dojrzewają do decyzji, żeby zrezygnować z użytkowania działki.

Zarząd ROD w Kielcach zachęca do dzierżawy

Przedstawicielka ROD w Kielcach zachęcała w rozmowie potencjalnych działkowiczów do skorzystania z oferty. Podkreśliła, że formalności związane z dzierżawą ograniczone są do minimum, a w przypadku, gdy zainteresowany ma już wybraną konkretną działkę, trwają ok. 10 minut.

– Przychodzi się do nas do biura z dowodem osobistym, wypełnia dokumenty i dokonuje opłat. Na start to jest 300 zł wpisowego, 150 zł na Fundusz Rozwoju i 254 zł na roczną opłatę za użytkowanie – wyjaśniła Barbara Biegańska.

W rozmowie zauważyła, że chociaż na terenie ROD im. Stefana Żeromskiego w Kielcach nie ma prądu, to jest tam niepowtarzalny klimat. Brak prądu rekompensuje wspaniała fauna i flora, a także 46 zbiorników z wodą i 13 ogólnodostępnych studni.

– Teraz niewiele jest takich miejsc w Kielcach, gdzie można spotkać zajączki i sarny. Użytkownicy ogródków hodują własne, zdrowe warzywa i cieszą się owocami z własnych nasadzeń – dodała rozmówczyni Radia Kielce.

Do dzierżawy działek zachęca też zarząd kieleckiego ROD za pośrednictwem mediów społecznościowych. W swoim facebookowym wpisie podkreśla, że działki nadają się nie tylko do uprawy warzyw, lecz także do relaksu i spotkań. Zarząd zwraca też uwagę, że są one położone w spokojnej i zielonej okolicy z dogodnym dojazdem.

Jak zostać działkowcem?

Jak pisaliśmy w „Rzeczpospolitej”, aby zostać działkowcem, trzeba najpierw znaleźć wolną działkę na terenie ROD. Następnie należy dopełnić formalności i wnieść wymagane opłaty. Działkowcem może zostać osoba pełnoletnia, na stałe mieszkająca w Polsce. Trzeba przy tym pamiętać, że nabywa się jedynie prawo dzierżawy działkowej w stosunku do gruntu.

Informacji o wolnych działkach szukać można na stronie internetowej ROD lub okręgu PZD, a także na ich tablicach ogłoszeń. Wiele ofert znaleźć też można na popularnych stronach internetowych z ogłoszeniami.

Prawo do działki można nabyć zarówno bezpośrednio od zarządu ROD, jak i od działkowca. Aby zostać działkowcem, trzeba uiścić na rzecz ROD dwie jednorazowe opłaty ogrodowe – opłatę inwestycyjną oraz wpisowe. Poza tym co roku należy wnosić roczne opłaty ogrodowe.