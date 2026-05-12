Od 19 do 22 maja 2026 w Targach Kielce 600 wystawców z ponad 30 krajów Europy, Azji i Bliskiego Wschodu pokaże nowatorskie technologie, surowce i systemy produkcji. Będą je poznawać przedstawiciele wszystkich gałęzi przemysłu wykorzystujących tworzywa. Jednocześnie toczyć się będą kluczowe dla przyszłości branży dyskusje.

– Przemysł tworzyw pozostaje jednym z fundamentów nowoczesnej gospodarki. Bez niego nie rozwijałyby się sektory motoryzacyjny, medyczny, elektroniczny, budowlany, opakowaniowy czy obronny. Podczas Plastpolu od 30 lat spotykają się wszystkie ogniwa tego rynku – od producentów surowców i maszyn po odbiorców technologii z wielu branż przemysłowych. Ta synergia miała wpływ na to, że targi stały się najważniejszym wydarzeniem sektora w Europie Środkowo-Wschodniej – podkreśla dr Andrzej Mochoń, prezes Targów Kielce.

Europa traci udział w rynku, ale utrzymuje przewagę technologiczną

Według raportu „Plastics the Fast Facts 2025” udział Europy w światowej produkcji tworzyw sztucznych spadł z 22 proc. w 2006 roku do około 12 proc. w 2024 roku. Jednocześnie globalna produkcja tworzyw wzrosła w ubiegłym roku o ponad 4 proc., podczas gdy europejski rynek pozostaje pod presją kosztową i inwestycyjną. Mimo to sektor tworzyw w Europie nadal generuje blisko 400 mld euro rocznych obrotów i pozostaje jednym z kluczowych filarów przemysłu.

Największą przewagą Europy stają się dziś już nie moce produkcyjne, ale zaawansowane technologie: energooszczędne maszyny, automatyzacja, cyfrowe sterowanie procesami oraz rozwiązania związane z recyklingiem i gospodarką cyrkularną.

Te kierunki będą dominować podczas Międzynarodowych Targów Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy Plastpol od 19 do 22 maja w Kielcach.

Maszyny - cyfrowe centra produkcji

Jeszcze kilka lat temu kluczowym parametrem maszyn dla przemysłu tworzyw była przede wszystkim wydajność. Dziś branża oczekuje czegoś więcej – stabilności procesu, minimalizacji zużycia energii, możliwości pracy na recyklatach i pełnej integracji cyfrowej.

Nowoczesne wtryskarki prezentowane podczas targów coraz częściej wykorzystują sztuczną inteligencję do analizy parametrów produkcji w czasie rzeczywistym. Systemy samodzielnie korygują ustawienia procesu, ograniczają ilość odpadów i przewidują ryzyko błędów jakościowych.

Standardem stają się autonomiczne systemy kontroli jakości, predykcyjne utrzymanie ruchu, robotyzacja całych gniazd produkcyjnych, integracja maszyn z systemami MES, cyfrowe monitorowanie efektywności energetycznej. Coraz większą rolę odgrywa także pełna elektryfikacja maszyn, pozwalająca ograniczać zużycie energii i emisję CO₂.

Targi Plastpol uwidaczniają, jak bardzo tworzywa sztuczne wpływają na współczesną gospodarkę. Technologie prezentowane podczas wydarzenia wykorzystywane są dziś w niemal wszystkich sektorach przemysłu – od produkcji opakowań, przez budownictwo, motoryzację i elektronikę, po medycynę, farmację, energetykę i przemysł obronny. Współczesne samochody, sprzęt AGD, urządzenia medyczne, instalacje energetyczne czy systemy elektroniczne nie mogłyby powstawać bez zaawansowanych materiałów polimerowych.

Jubileuszowa edycja targów pokaże również, jak bardzo zmienia się sam przemysł przetwórstwa tworzyw sztucznych. Dziś kluczowe stają się energooszczędność, automatyzacja, możliwość pracy na recyklatach oraz pełna cyfryzacja procesów produkcyjnych. W halach Targów Kielce będzie można zobaczyć nową generację w pełni elektrycznych wtryskarek, inteligentnych robotów i systemów sterowania wykorzystujących analizę danych oraz sztuczną inteligencję do samoczynnej optymalizacji parametrów pracy.

Nowoczesne maszyny będą na żywo produkować elementy medycznych autoinjektorów, kapsułki insulinowe, lunchboxy, techniczne detale dla przemysłu, a także wyroby wykonywane w technologii mikrowtrysku. Jedna z prezentowanych linii pokaże w pełni zautomatyzowaną produkcję skarbonki z wykorzystaniem materiałów zawierających surowce naturalne i recyklaty. Inne rozwiązania zaprezentują produkcję detali medycznych w środowisku cleanroom oraz inteligentne systemy stabilizacji procesu ograniczające ilość braków produkcyjnych i zużycie energii.

Coraz większą uwagę branża poświęca także nowoczesnym surowcom. Podczas Plastpolu prezentowane będą tworzywa konstrukcyjne nowej generacji, materiały bio-based, kompozyty wzmacniane włóknami, a także zaawansowane recyklaty przygotowywane do zastosowań wymagających najwyższej jakości. Trendem stają się materiały opracowywane specjalnie pod kątem recyklingu i ponownego wykorzystania. Rozwijają się również rozwiązania wielomateriałowe, łączące różne typy tworzyw w jednym produkcie przy jednoczesnym zachowaniu możliwości odzysku materiału.

Szczególnie mocno widoczny będzie kierunek związany z gospodarką obiegu zamkniętego. W Kielcach zobaczyć będzie można technologie regranulacji, rozdrabniania i oczyszczania tworzyw z recyklingu oraz systemy umożliwiające stabilne przetwarzanie materiałów wtórnych. Producenci pokazują dziś już nie pojedyncze urządzenia, ale kompletne, zintegrowane linie pozwalające ograniczać odpady i zmniejszać energochłonność produkcji.

Recykling zmienia cały sektor przetwórstwa tworzyw

Najsilniejszym trendem widocznym w branży pozostaje transformacja w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego. Producenci maszyn i surowców coraz intensywniej rozwijają technologie umożliwiające wykorzystanie recyklatów oraz stabilne przetwarzanie materiałów wtórnych.

Podczas Plastpolu prezentowane będą m.in. systemy regranulacji, oczyszczania strumieni materiałowych, inteligentnego dozowania surowców oraz rozwiązania umożliwiające produkcję z wykorzystaniem materiałów pochodzących z recyklingu i komponentów bio-based.

Zmienia się również filozofia projektowania produktów. Coraz więcej materiałów powstaje z myślą o późniejszym odzysku, łatwiejszym recyklingu i ograniczeniu śladu węglowego.

Według ostatnich danych Plastics Europe udział tworzyw cyrkularnych w europejskiej produkcji nadal wynosi zaledwie około 15 proc., co pokazuje skalę wyzwań stojących przed branżą.

Tworzywa są fundamentem nowoczesnej gospodarki

- Znaczenie sektora wykracza daleko poza sam przemysł przetwórczy. Technologie prezentowane podczas Plastpolu wykorzystywane są w produkcji opakowań, motoryzacji, AGD, elektronice, medycynie, farmacji, budownictwie, lotnictwie czy przemyśle obronnym – podkreśla Kamil Perz, dyrektor projektu w Targach Kielce.

W motoryzacji tworzywa pomagają ograniczać masę pojazdów i zwiększać efektywność energetyczną. W medycynie umożliwiają rozwój produkcji cleanroom i sprzętu jednorazowego. W elektronice i energetyce stają się podstawą systemów izolacyjnych oraz komponentów dla elektromobilności. Coraz większe znaczenie mają także w sektorze obronnym – od lekkich kompozytów po elementy systemów bezzałogowych.

Kielce jako platforma strategicznych decyzji

Plastpol z roku na rok zmienia charakter. Kluczowe pozostają nowatorskość prezentacji oraz międzynarodowość wystawców – ponad połowa przyjeżdża do Kielc zza granicy, ale coraz mocniejsza jest potrzeba dyskusji o przyszłości branży.

Jeszcze przed rozpoczęciem targów, 18 maja w Targach Kielce, odbędzie się Plastics Industry Meeting organizowany przez Fundację PlasticsEurope Polska oraz Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych. Debaty dotyczyć będą konkurencyjności europejskiego przemysłu, regulacji oraz przyszłości gospodarki obiegu zamkniętego.

Pierwszego dnia targów, 19 maja, premierowo zaprezentowany zostanie raport „Tworzywa sztuczne w obiegu zamkniętym – analiza sytuacji w Europie”, przygotowany przez Fundację Plastics Europe. - To obszerny przegląd danych na temat produkcji i przetwórstwa tworzyw, a także zbiórki i przetwarzania odpadów. W tym roku po raz pierwszy raport analizuje nowe dane, m.in. przepływy handlowe tworzyw z surowców kopalnych i cyrkularnych, aby zapewnić pełniejszy obraz migracji materiałowych w Europie – mówi Anna Kozera-Szałkowska, dyrektor zarządzająca w Plastics Europe Polska. Podczas sesji Circular Plastics Compass Starter, która odbędzie się tego samego dnia, uczestnicy poznają najnowsze dane i trendy z rynku tworzyw.

Drugiego dnia, 20 maja, odbędzie się seminarium techniczne Plastech Info „Nie ma świata bez tworzyw” poświęcone nowym materiałom, efektywności energetycznej i integracji systemów produkcyjnych. Trzeciego dnia, 21 maja, eksperci będą dyskutować o rozporządzeniu PPWR i nowych regulacjach dotyczących opakowań oraz gospodarki odpadami, które już dziś wpływają na strategie producentów i przetwórców tworzyw w całej Europie.

- Plastpol 2026 pokaże branżę w trakcie głębokiej przebudowy. Dla przemysłu tworzyw sztucznych najbliższe lata będą okresem redefinicji. A kierunek tych zmian najlepiej będzie można poznać w Targach Kielce – zaprasza Kamil Perz, dyrektor targów Plastpol w Targach Kielce.

Międzynarodowe Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy odbędą się od 19 do 22 maja 2026 w Targach Kielce. Więcej: plastpol.com

