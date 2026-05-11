W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Polska się starzeje. Coraz mniej dzieci, coraz więcej seniorów

Jeszcze w 2010 r. na 100 dzieci do 14. roku życia przypadało w Polsce 89 osób powyżej 65. roku życia. Dziś – według danych GUS – liczba seniorów wzrosła już do 148 na każde 100 dzieci. Eksperci alarmują, że proces starzenia społeczeństwa będzie przyspieszał i stanie się jednym z największych wyzwań dla gospodarki. Kurcząca się liczba pracowników i konsumentów będzie coraz większym problemem dla przedsiębiorstw oraz finansów publicznych. Ratunkiem mają być automatyzacja i robotyzacja gospodarki, które częściowo zrekompensują niedobór pracowników.

Iran odpowiada USA. Porozumienie coraz dalej

Iran przekazał odpowiedź na amerykańską propozycję pokojową dotyczącą konfliktu w Zatoce Perskiej. Według irańskich mediów oferta Teheranu koncentruje się na zakończeniu działań wojennych we wszystkich regionach objętych konfliktem oraz zagwarantowaniu bezpieczeństwa żeglugi w Cieśninie Ormuz. Prezydent USA Donald Trump nazwał jednak odpowiedź Iranu „nieakceptowalną” i oskarżył Teheran o przeciąganie negocjacji. Jeszcze kilka dni temu inwestorzy liczyli na szybkie zawarcie porozumienia, jednak obecnie wydaje się ono coraz mniej realne.

Sztokholm blokuje projekt energetyczny i naciska na Brukselę

Szwecja wstrzymała plany budowy nowego połączenia energetycznego z Danią. Powodem jest konflikt z Komisją Europejską dotyczący wykorzystania środków publicznych. Szwedzki rząd chce przeznaczyć fundusze na rozwój energetyki jądrowej, podczas gdy Bruksela oczekuje inwestycji w sieci przesyłowe i infrastrukturę energetyczną. Decyzja Sztokholmu pokazuje rosnące napięcia między państwami członkowskimi a Komisją Europejską w sprawie polityki energetycznej i finansowania transformacji energetycznej.

Zarządzający stawiają na akcje

Mimo rosnących napięć na Bliskim Wschodzie zarządzający funduszami inwestycyjnymi utrzymują wysokie zaangażowanie w akcje. Średni udział akcji w portfelach funduszy przekroczył 60 proc., co jest najwyższym poziomem w obecnym cyklu inwestycyjnym. Eksperci wskazują, że inwestorzy ignorują ryzyka związane z surowcami energetycznymi i skupiają się przede wszystkim na bardzo dobrych wynikach amerykańskich spółek technologicznych. Szczególnie dobrze radzą sobie fundusze inwestujące w akcje USA oraz Azji. Jednocześnie obligacje tracą na popularności. Średni udział funduszy dłużnych spadł do około 25 proc., co pokazuje rosnącą skłonność inwestorów do podejmowania ryzyka mimo niepewnej sytuacji geopolitycznej.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 6:30, Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.