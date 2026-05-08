W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Trump zwiększa presję na Teheran

W czwartek późnym wieczorem doszło do kolejnej wymiany ognia między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Według Reutersa irańskie siły zaatakowały amerykańskie niszczyciele, a USA odpowiedziały ostrzałem irańskich jednostek i celów na terytorium Iranu. Teheran oskarżył Waszyngton o złamanie zawieszenia broni i zagroził dalszą eskalacją konfliktu. Donald Trump odrzucił te zarzuty, podkreślając, że rozejm nadal obowiązuje, a negocjacje pokojowe trwają. Jednocześnie prezydent USA ostrzegł Iran, że brak szybkiego porozumienia może doprowadzić do znacznie silniejszej reakcji militarnej. Eksperci wskazują, że presja militarna i gospodarcza ma zmusić Teheran do zaakceptowania amerykańskich warunków zakończenia konfliktu. Rynki finansowe pozostają bardzo wrażliwe na sytuację w Zatoce Perskiej, szczególnie ceny ropy i gazu LNG.

Polska szybko wdraża AI, ale firmy nadal mają problem

Z danych Microsoft AI Economy Institute wynika, że tempo wdrażania sztucznej inteligencji w Polsce jest o 70 proc. wyższe od globalnej średniej. Z AI korzysta już około 31 proc. osób w wieku produkcyjnym, co plasuje Polskę na poziomie Niemiec czy Stanów Zjednoczonych. Problemem pozostaje jednak skuteczne wykorzystanie nowych technologii przez firmy. Eksperci podkreślają, że polskie przedsiębiorstwa nadal mają trudności z implementacją rozwiązań AI, a wysokie koszty regulacyjne pochłaniają nawet 40 proc. wydatków związanych z wdrożeniami. Dużym wyzwaniem pozostaje również dostęp do wartościowych danych, które są kluczowe dla rozwoju zaawansowanych systemów sztucznej inteligencji. Zdaniem analityków najbliższe lata będą decydujące dla konkurencyjności polskiej gospodarki w obszarze AI.

Izera zyska partnera z Tajwanu

Projekt polskiego samochodu elektrycznego Izera otrzymał nowego strategicznego partnera. Electromobility Poland oraz Ministerstwo Aktywów Państwowych potwierdziły, że przy budowie elektryków współpracować będzie tajwański gigant technologiczny Foxconn. Finansowanie projektu ma pochodzić z KPO oraz Funduszu Reprywatyzacji, a Foxconn wniesie technologię, kapitał oraz wsparcie dla centrum badawczo–rozwojowego i lokalnych dostawców. To jedna z najważniejszych informacji dotyczących przyszłości polskiej elektromobilności od wielu miesięcy. Partnerstwo z Foxconnem może zwiększyć szanse projektu na komercyjny sukces i przyciągnięcie nowych inwestycji.

Creotech chce zostać europejskim gigantem kosmicznym

Creotech Instruments przedstawił ambitną strategię rozwoju na lata 2026-2029. Spółka chce wejść do segmentu minisatelitów i zwiększyć moce produkcyjne z 10 do ponad 40 satelitów rocznie. Firma planuje także udział w europejskich programach kosmicznych, przejęcia oraz ekspansję zagraniczną. Zarząd zapowiada emisję akcji, z której środki mają zostać przeznaczone na rozwój infrastruktury, badania oraz potencjalne akwizycje. Celem Creotechu jest znalezienie się w gronie czterech największych integratorów systemów kosmicznych w Europie.

