W komunikacie CENTCOM czytamy, że niszczyciele USS Truxtun, USS Rafael Peralta i USS Mason 7 maja przepłynęły przez cieśninę Ormuz, wpływając na wody Zatoki Omańskiej.

W czasie tranzytu przez zablokowaną przez Iran cieśninę Irańczycy mieli przeprowadzić „liczne ataki rakietowe, dronowe oraz z użyciem małych łodzi” na amerykańskie niszczyciele.

Cieśnina Ormuz

„Dowództwo Centralne wyeliminowało nadciągające zagrożenia i wzięło na cel irańskie obiekty wojskowe odpowiedzialne za atak na siły USA, w tym punkty, z których wystrzeliwano rakiety i z których startowały drony; stanowiska dowodzenia oraz punkty wywiadowczo-rozpoznawcze” – czytamy w komunikacie.

Dowództwo Centralne zapewnia, że „nie chce eskalacji, ale jest gotowe bronić amerykańskich sił”.

Irańska armia poinformowała, że zaatakowała dwa okręty, które wpłynęły na wody cieśniny Ormuz i przeprowadziły uderzenia na terytorium Iranu. Amerykanie utrzymują jednak, że atakowali cele w Iranie w samoobronie, dopiero po tym, gdy sami zostali zaatakowani.

Irańczycy twierdzą, że okręty USA zaatakowały tankowiec irański i inny statek, a także przeprowadziły ataki powietrzne na cywilne obiekty na wyspie Keszm w cieśninie Ormuz i irańskie wybrzeże w rejonie miejscowości Bandar-e Khamir i Sirik. Z komunikatu Iranu wynika, że Irańczycy zaatakowali amerykańskie okręty w odpowiedzi na te ataki.

Strona irańska twierdzi, że zaatakowane okręty USA zostały uszkodzone, ale Amerykanie temu zaprzeczają.

Kilka godzin po incydencie irańska telewizja Press TV poinformowała, że „sytuacja na irańskich wyspach i miastach na wybrzeżu wróciła do normy”. Rzecznik irańskiej armii przestrzegł jednak, że Iran będzie odpowiadał siłowo i bez wahania „na każdy akt agresji lub atak”.

Do wymiany ognia doszło w czasie, gdy USA oczekują na odpowiedź Iranu ws. amerykańskiej propozycji pokojowej. Jak informują Reuters i Axios Stany Zjednoczone i Iran miałyby zawrzeć porozumienie ramowe kończące formalnie wojnę i otwierające okres negocjacji nad kompleksowym porozumieniem, które uregulowałoby wszystkie kwestie sporne, w tym przyszłość irańskiego programu nuklearnego.

Wcześniej siły USA miały zatopić kilka irańskich łodzi atakujących statki w rejonie cieśniny Ormuz 4 maja, w pierwszym dniu operacji „Projekt wolność” której celem miało być uwolnienie statków uwięzionych w cieśninie Ormuz. Po dwóch dniach operacja ta została jednak zawieszona.

Donald Trump o ataku Iranu na niszczyciele USA: To nie jest normalny kraj

Incydent skomentował na swoim profilu w serwisie Truth Social Donald Trump.

„Trzy światowej klasy amerykańskie niszczyciele właśnie przeszły, bardzo udanie, przez cieśninę Ormuz, pod ostrzałem” – podkreślił amerykański prezydent, który dodał, że żaden z niszczycieli nie został uszkodzony, ale „wielkie szkody zostały wyrządzone irańskim napastnikom”. Trump podkreślił, że Amerykanie zatopili „liczne łodzie, wykorzystywane w zastępstwie rozbitej marynarki wojennej”. Prezydent USA napisał też o strąconych pociskach wystrzelonych w stronę niszczycieli i zniszczonych w powietrzu dronach.

„Normalne państwo pozwoliłoby tym niszczycielom przejść, ale Iran nie jest normalnym krajem. Jest kierowany przez szaleńców i jeśli mieliby oni szansę użyć broni atomowej, zrobiliby to bez wahania – ale oni nigdy nie będą mieć tej szansy, tak jak ponownie pokonaliśmy ich dzisiaj, tak uderzymy ich mocniej i brutalniej w przyszłości, jeśli szybko nie podpiszą porozumienia. Nasze trzy niszczyciele, ich wspaniałe załogi, teraz ponownie dołączą do naszej blokady morskiej, która jest prawdziwym »Murem ze stali«” – zakończył swój wpis Trump.

W rozmowie z dziennikarzami Trump mówił, że zawieszenie broni między USA a Iranem, ogłoszone przez niego w nocy z 7 na 8 kwietnia (czasu polskiego) nadal obowiązuje. – Dzisiaj nas zlekceważyli. Zmietliśmy ich z powierzchni ziemi – powiedział.

Trump zapewnił też, że rozmowy z Irańczykami na temat porozumienia kończącego wojnę trwają. Prezydent USA podkreślił, że – mimo iż Iran nie odpowiedział jeszcze na nową propozycję USA, uznał jego warunek, zgodnie z którym Teheran nigdy nie może wejść w posiadanie broni nuklearnej. Jak dodał zapis na ten temat znajduje się w przekazanej Iranowi propozycji umowy. – Nie ma szans (by mieli broń atomową). I oni to wiedzą, i się na to zgodzili. Zobaczymy, czy chcą podpisać (porozumienie) – stwierdził Trump.

40 proc. O tyle wzrosła cena paliwa w USA po wybuchu wojny z Iranem

Jednak na pytanie, kiedy porozumienie zostanie podpisane prezydent USA odpowiedział: „to może się nie wydarzyć, ale może się też wydarzyć każdego dnia”. – Uważam że chcą porozumienia bardziej, niż ja – dodał.

Cena baryłki ropy Brent, która spadła poniżej 100 dolarów po pojawieniu się informacji, że USA i Iran są bliskie podpisania porozumienia, teraz znów rośnie – i obecnie nieznacznie przekracza 100 dolarów.

Wzrost cen ropy wywołany wybuchem wojny na Bliskim Wschodzie to efekt zablokowania przez Iran cieśniny Ormuz w odwecie za atak USA i Izraela. W normalnych warunkach przez cieśninę Ormuz przechodziło dziennie nawet do 150 statków. Szlakiem tym transportowano 20 proc. ropy przewożonej drogą morską i 30 proc. gazu LNG transportowanego w ten sposób. Przed wybuchem wojny cena baryłki ropy wynosiła ok. 70 dolarów – po zaatakowaniu Iranu przez USA i Izrael w pewnym momencie zaczęła zbliżać się do 120 dolarów.

Skok cen ropy wywołał też wzrost cen benzyny, który jest odczuwany również przez konsumentów w USA, gdzie od końca lutego paliwo podrożało o ponad 40 proc. i obecnie trzeba płacić ponad 4 dolary za galon (ok. 3,79 litra) benzyny.