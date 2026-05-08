W raporcie ABW o aktywności obcych służb w Polsce oprócz wywiadu rosyjskiego wyróżnia się także aktywność służb chińskich. W jakich dziedzinach są one szczególnie aktywne? – Cele wywiadu chińskiego mają charakter długofalowy. Chiny działają cierpliwie, systemowo i z wieloletnią perspektywą. To nie jest sprint, a długi marsz – opowiada „Rzeczpospolitej” szef ABW, płk Rafał Syrysko.

Reklama Reklama

Chiny budują wpływy i zaplecze lobbingowe, wykorzystując metody typowe dla działań wywiadowczych

– Chińska aktywność opiera się na dwóch filarach. Pierwszy to ekspansja gospodarcza Państwa Środka. Chiny budują wpływy i zaplecze lobbingowe, wykorzystując również metody typowe dla działań wywiadowczych. Zadaniem ABW jest identyfikowanie i przeciwdziałanie zagrożeniom tam, gdzie mogą one naruszać bezpieczeństwo państwa w wymiarze ekonomicznym i politycznym – mówi szef ABW.

Drugim filarem aktywności chińskiego wywiadu jest tzw. soft power, czyli działania informacyjne i wizerunkowe. – Ich celem jest wpływanie na sposób, w jaki polskie społeczeństwo postrzega Chiny – zgodnie z narracją promowaną przez władze tego państwa. Chodzi m.in. o przedstawianie chińskiego systemu politycznego i społecznego jako atrakcyjnej alternatywy dla demokracji liberalnej – tłumaczy szef ABW.

Celem chińskich służb jest oswajanie polskiego społeczeństwa z autorytarnym modelem państwa

Czy to oznacza, że chiński wywiad próbuje promować w Polsce autorytaryzm? – Tak, uważamy, że celem tych działań jest oswajanie społeczeństw zachodnich, w tym polskiego, z autorytarnym modelem państwa – odpowiada płk Syrysko. – Nie zawsze odbywa się to wprost. Czasem nie mówi się: „To jest lepszy system”. Częściej pokazuje się wybrane sukcesy gospodarcze, sprawność administracyjną czy stabilność, pomijając cenę, jaką płacą za to wolności obywatelskie. To jest miękka, ale konsekwentna praca nad świadomością społeczną – dodaje.

Pełna wersja pierwszego wywiadu, którego szef ABW płk Rafał Syrysko udzielił mediom, dostępna pod tym linkiem.