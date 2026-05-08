Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, wówczas wygrałaby je Koalicja Obywatelska, która uzyskuje 30,8 proc. wskazań. W porównaniu do kwietnia KO traci jednak 1,2 punktu proc. poparcia.

Sondaż: Konfederacja i Konfederacja Korony Polskiej z łącznym poparciem wyższym niż PiS

Drugi jest PiS, który jednak ponownie nie przekracza granicy 20 proc. poparcia. Po wzroście poparcia w ciągu miesiąca o 1,4 punktu proc. może liczyć na 19,6 proc. głosów. PiS-owi udało się zmniejszyć przewagę, jaką ma nad nim KO o 2,6 punktu procentowego, ale nadal wynosi ona 11,2 punktu proc.

Sondaż preferencji partyjnych CBOS (4-6 maja) Foto: PAP

Do Sejmu weszłaby jeszcze Konfederacja popierana przez 15,3 proc. Formacja Krzysztofa Bosaka i Sławomira Mentzena zyskuje w ciągu miesiąca 2,3 punktu proc. poparcia i jest to największy wzrost spośród wszystkich ugrupowań notowanych w badaniu.

Próg wyborczy przekracza też Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, z wynikiem 8,1 proc., niemal takim samym jak w kwietniu. Suma poparcia obu Konfederacji jest wyższa od poparcia, jakie uzyskuje PiS o 3,8 punktu proc.

Wyniki wyborów z 15 października 2023 roku Prawo i Sprawiedliwość (PiS) – 35,38 proc. (194 mandaty)



Koalicja Obywatelska (KO) – 30,70 proc. (157 mandatów)



Trzecia Droga (Polska 2050 i PSL) – 14,4 proc. (65 mandatów)



Nowa Lewica – 8,61 proc. (26 mandatów)



Konfederacja – 7,16 proc. (18 mandatów)



Bezpartyjni Samorządowcy – 1,86 proc. (poniżej progu)



Polska Jest Jedna – 1,73 proc. (poniżej progu)

Sondaż: Wszyscy koalicjanci KO pod progiem

Żadna inna partia nie przekroczyłaby progu wyborczego. Nowa Lewica uzyskała 4,7 proc. poparcia, Razem – 3 proc., PSL – 2,2 proc., a Polska 2050 – 1 proc. Oznacza to, że z partii koalicji rządzącej do Sejmu wyszłaby tylko KO.

Lewica w porównaniu do badania sprzed miesiąca traci 1,1 punkt procentowy poparcia (miesiąc temu przekraczała próg wyborczy), 1,9 punktu proc. traci z kolei Razem (to największy spadek w sondażu) co oznacza, że partia Adriana Zandberga i Aleksandry Owcy znajduje się obecnie na granicy progu, który gwarantuje otrzymywanie finansowania z budżetu (wynosi 3 proc.). PSL traci 0,2 punktu proc. poparcia, a Polska 2050 zyskuje 0,3 punktu proc.

W porównaniu do wyborów z 2023 roku największy spadek notuje PiS, który uzyskuje obecnie wynik o 15,78 punktu proc. gorszy niż ten, który uzyskał w wyborach. PSL i Polska 2050, które startowały w 2023 roku wspólnie w ramach Trzeciej Drogi tracą 11,2 punktu proc. poparcia. Największy wzrost notuje Konfederacja, która w sondażu uzyskuje wynik o 8,14 punktu proc. lepszy, a jeśli doliczyć do tego wynik Konfederacji Korony Polskiej (w 2023 roku obie formacje startowały ze wspólnej listy) wówczas notuje wzrost o 16,34 punktu proc.