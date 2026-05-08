Nie jest nam potrzebny reset konstytucyjny, tylko reset polityków. Potrzeba nam ludzi, którzy byliby zdolni po pierwsze zrozumieć konstytucję, po drugie ją stosować bez niechęci, zawiści, agresji, tylko z empatią i szacunkiem” – mówi w wywiadzie dla „Gościa Niedzielnego” szanowany konstytucjonalista prof. Ryszard Piotrowski. Skąd więc – wypada spytać – jego udział w powołanej przez prezydenta Radzie Nowej Konstytucji? Profesor tłumaczy, że „celem pracy wskazanym w nominacji nie jest jakaś generacyjna zmiana obecnej konstytucji. Celem prac rady jest zainicjowanie i przeprowadzenie dyskusji na temat polskiej konstytucji, która ma się odbywać z poszanowaniem zasady pluralizmu poglądów oraz tradycji konstytucyjnej dla wzmocnienia demokracji”.