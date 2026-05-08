NATO zobaczyło przyszłość i nie jest na nią przygotowane” – tak organizowane w maju 2025 r. w Estonii ćwiczenia Hedgehog 25 opisał kilka tygodni temu „Wall Street Journal”. Scenariusz ćwiczeń, w których wzięło udział ponad 16 tys. żołnierzy z 12 państw NATO przewidywał, że grupa bojowa tworzona przez siły NATO, licząca kilka tysięcy żołnierzy i dysponująca sprzętem zmechanizowanym ma przeprowadzić ofensywę. Po drugiej stronie znalazło się zgrupowanie pełniące rolę przeciwnika, złożone z żołnierzy estońskich wzmocnionych przez dziesięciu specjalistów–operatorów dronów z Ukrainy, z których część została ściągnięta prosto z linii frontu.