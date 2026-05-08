Powroty „zza grobu” uwielbianych aktorów i aktorek nie są niczym nowym. Legenda Jamesa Deana wzięła się m.in. stąd, że dwie z jego zaledwie trzech ról w karierze widzowie zobaczyli po jego śmierci. Zdjęcia do „Buntownika bez powodu” i „Olbrzyma” Dean skończył kilka miesięcy przed swoją tragiczną śmiercią. Heath Ledger dostał pośmiertnego Oscara za wybitną interpretację Jokera w „Mrocznym Rycerzu” Christophera Nolana, natomiast w „Parnassusie” Terry'ego Gilliama jego rolę w pomysłowy sposób dokończyli przyjaciele, Johnny Depp, Jude Law i Colin Farrell.