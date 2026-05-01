„Pragmata”: Starcie ze sztuczną inteligencją

W sumie to nic nowego. Już w „Terminatorze” bohaterowie walczyli ze Skynetem, cyfrowym bytem chcącym położyć kres ludzkiej egzystencji i w ten sposób zapewnić sobie przetrwanie. W grze „Pragmata” AI rządzi kosmiczną bazą na Księżycu i przesyła na Ziemię cenne surowce. Aż nagle kontakt z nią się urywa. Wniosek jest oczywisty – na Srebrnym Globie stało się coś niedobrego.

Korporacja Delphi wysyła na miejsce grupkę ludzi mających zbadać przyczyny awarii. Większość z nich ginie wkrótce po lądowaniu, a gracz przejmuje kontrolę nad cudem ocalałym inżynierem o posturze komandosa. Wkrótce ten zakuty w potężny pancerz mężczyzna przemierza korytarze kosmicznej bazy w towarzystwie dziewczynki-androida, tak zwanej Pragmaty. Stara się zrozumieć przyczyny problemów, z jakimi mierzy się miejscowa AI, i przy okazji przeżyć. Grę napędzają relacje między obojgiem bohaterów. To ich zwierzenia i rozmowy popychają akcję naprzód i zachęcają graczy do odwiedzania kolejnych lokacji.