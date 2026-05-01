„Prosektorium. Tajemnice polskich medyków sądowych”: Sceny zbrodni

Zadaniem lekarzy medycyny sądowej jest nakierowanie śledczych na właściwy trop. W Polsce liczba takich specjalistów nie przekracza 200. O kulisach ich pracy opowiada dziennikarz Dawid Góra w reportażu „Prosektorium. Tajemnice polskich medyków sądowych”. Opowieść skupiona jest wokół najstarszego Zakładu Medycyny Sądowej w Krakowie, a wszystkie przypadki opisane w książce są prawdziwe.

– W zwłokach nie czyta się, jak w otwartej księdze, a każda sekcja zwłok to zagadka – tłumaczy lekarz Filip Bolechała, który krok po kroku wprowadza czytelnika w szczegóły pracy tej specyficznej grupy medyków. Domeną ich pracy jest ostrożność niezależnie od wiedzy, doświadczenia i umiejętności. Błąd może utrudnić dochodzenie albo poprowadzić je w niewłaściwym kierunku. Tu nie ma miejsca na emocje, a o te nietrudno, kiedy sprawa dotyczy np. dzieci.