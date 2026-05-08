Koszenie trawy w świetle przepisów

Utrzymanie ogrodu w Polsce nie jest regulowane jedną, konkretną ustawą, co często prowadzi do sporów sąsiedzkich. Choć samo koszenie trawnika jest legalne, sposób i czas wykonywania tej czynności mogą wyczerpywać znamiona wykroczenia. Jak zauważa portal Wprost, problemem nie jest sama czynność, lecz „okoliczności, w których to robimy”.

Reklama Reklama

Hałas i zakłócanie spokoju

Podstawą prawną do ukarania właściciela kosiarki jest zazwyczaj art. 51 Kodeksu wykroczeń, dotyczący zakłócania spokoju i porządku publicznego. Choć kosiarki spalinowe generują hałas na poziomie 80–100 dB, ich używanie w dzień rzadko kończy się karą. Interia podkreśla, że „normy hałasu odnoszą się do dłuższych okresów pomiarowych”, co utrudnia udowodnienie winy przy krótkotrwałych pracach.

Sytuacja zmienia się w godzinach nocnych (22:00–6:00). Wówczas interwencja służb może zakończyć się mandatem w wysokości 500 zł, a w skrajnych przypadkach uporczywego zakłócania spokoju – grzywną sądową do 5 tys. zł.

Praca w niedzielę

Wielu Polaków zastanawia się, czy koszenie w dni wolne jest zabronione. Radio Zet wskazuje, że w Polsce nie ma odgórnego zakazu koszenia w niedziele, jednak lokalne regulaminy gminne mogą wprowadzać własne obostrzenia. Z kolei portal Interia przywołuje art. 144 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym właściciel nieruchomości powinien powstrzymać się od działań zakłócających korzystanie z sąsiednich działek „ponad przeciętną miarę”. Oznacza to, że nadmierna uciążliwość prac może stać się podstawą powództwa cywilnego.

Niewłaściwa utylizacja odpadów

Kolejnym aspektem jest gospodarowanie skoszoną trawą. Jak informuje Radio Zet, skoszona zieleń to odpady biodegradowalne, których nie wolno wyrzucać do lasów, rowów ani zwykłych kontenerów na śmieci zmieszane. Takie działanie jest traktowane jako zaśmiecanie przestrzeni publicznej. Dodatkowo, cytowany przez stację Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie ostrzega, że trawa zatyka kanalizację deszczową, co może prowadzić do lokalnych podtopień.

Jak uniknąć kary?

Aby uniknąć sankcji, należy:

• przestrzegać ciszy nocnej i regulaminów spółdzielni,

• utylizować trawę zgodnie z lokalnym harmonogramem odbioru bioodpadów,

• zachować zasady współżycia społecznego, unikając hałasowania w porach tradycyjnego odpoczynku sąsiadów.