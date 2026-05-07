Miodowa rewolucja w UE. Nowe standardy jakości od czerwca 2026

Unia Europejska zaostrza walkę o transparentność rynku spożywczego. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez portalspozywczy.pl, od 14 czerwca 2026 roku zaczną obowiązywać nowe zasady dotyczące oznaczania i jakości miodu. Jest to efekt dostosowania polskiego prawa do unijnej tzw. „dyrektywy śniadaniowej”.

Koniec z miodem przefiltrowanym

Kluczowym elementem reformy jest usunięcie z rynku kategorii miodu przefiltrowanego jako produktu pełnoprawnego. Proces intensywnej filtracji, choć nadaje produktowi estetyczną klarowność i opóźnia krystalizację, pozbawia go najcenniejszych składników. Jak zauważa portalspozywczy.pl: „Miód poddany intensywnej filtracji – czyli taki, z którego usunięto nie tylko zanieczyszczenia, ale też znaczną część naturalnego pyłku – nie będzie mógł być sprzedawany jako "zwykły" miód, np. akacjowy czy wielokwiatowy”.

Likwidacja tych kategorii ma uderzyć w nieuczciwe praktyki handlowe. Brak pyłku kwiatowego w produkcie uniemożliwia laboratoryjną weryfikację jego pochodzenia, co bywa wykorzystywane do ukrywania rzeczywistego źródła surowca, często sprowadzanego z rynków pozaeuropejskich.

Co zmieni się na sklepowych półkach?

Nowe regulacje nie zlikwidują znanych nam odmian miodów nektarowych czy spadziowych. Skupiają się one na rygorystycznym doprecyzowaniu kryteriów jakościowych. Dla kupujących ma oznaczać to większą przejrzystość i pewność co do jakości kupowanego produktu. Prawdziwy miód po czerwcu 2026 roku będzie musiał zachować naturalny skład, w tym enzymy i wspomniany pyłek.

Okres przejściowy

Wprowadzane zmiany wynikają bezpośrednio z rozporządzenia ministra rolnictwa z grudnia 2025 roku. Choć nowe partie towaru muszą spełniać normy od połowy czerwca 2026, produkty wprowadzone do obrotu wcześniej będą dostępne do wyczerpania zapasów.

Warto podkreślić, że „dyrektywa śniadaniowa” to projekt obejmujący więcej kategorii produktów. Poza miodem, nowe standardy jakości i etykietowania dotkną również przetworów owocowych, soków oraz produktów mlecznych. Wszystkie te działania mają na celu ujednolicenie standardów w całej Unii Europejskiej i przywrócenie wiarygodności żywności oferowanej konsumentom.