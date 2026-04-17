Rynek alkoholi to wciąż zdecydowanie największa kategoria na szeroko rozumianym rynku spożywczym. Warty jest on bowiem ponad 50 mld zł rocznie. Niemniej od kilku lat kurczy się w ujęciu ilościowym. Polacy ograniczają zakupy tego rodzaju produktów, co potwierdzają kolejne badania konsumenckie. Powody są zarówno finansowe, jak i zdrowotne. Dotyczy to zwłaszcza osób deklarujących wyższe wydatki na ten cel – wynika z badania dla Shopfully Poland, którego wyniki „Rzeczpospolita” poznała jako pierwsza.
W badaniu pytano konsumentów, ile chcą wydać na alkohol z okazji świąt wielkanocnych, a później zweryfikowano to pytając, ile faktycznie wydali. Okazało się, że przed Wielkanocą wydać na alkohol do 150 zł planowało 43,8 proc., ale ostatecznie w tej grupie znalazło się aż 54,4 proc. konsumentów.
Umowę otwierającą drzwi dla polskiej wołowiny i przetworzonego drobiu przyniosła wizyta premiera Donalda Tuska i ministra rolnictwa Stefana Krajews...
Wśród konsumentów, którzy przed świętami deklarowali wydanie wyższych kwot na trunki, widać z kolei spadki, często nawet niemal 50 proc., porównując faktycznie poniesione wydatki z zapowiedziami. – Wzrost udziału odpowiedzi w niższych kategoriach po Świętach może sugerować, że część respondentów finalnie wydała mniej, niż pierwotnie planowała. Różnica wskazuje na ostrożne podejście do tej kategorii zakupowej oraz na możliwość korygowania planów w dół w trakcie zakupów – mówi Robert Biegaj z Shopfully Poland. – Na uwagę zasługuje niemal identyczny odsetek osób, które nie wydały nic na alkohol lub go nie spożywały: 22,3 przed świętami i 22,4 proc. po ich zakończeniu. To pokazuje stabilność postaw. Decyzje o rezygnacji z alkoholu są najczęściej podejmowane wcześniej i nie ulegają zmianie pod wpływem atmosfery świątecznej – dodaje.
– Analiza zachowań konsumenckich przed i po Świętach Wielkanocnych wyraźnie potwierdza utrwalający się trend znaczącego ograniczania spożycia alkoholu – mówi Joanna Dolęga-Semczuk, członek zarządu firmy Henkell Freixenet Polska. – Najliczniejszą grupę respondentów stanowią osoby, które w ogóle nie dokonywały zakupów alkoholu na okres świąteczny. To istotna zmiana względem ubiegłych lat i czytelny sygnał przesunięcia preferencji konsumenckich – dodaje.
W Polsce proces ten obserwujemy od dłuższego czasu. Tradycyjne okazje zakupowe tracą na znaczeniu, a sezonowość sprzedaży alkoholu ulega wyraźnemu spłaszczeniu. Okresy świąteczne, które jeszcze niedawno generowały istotne wzrosty sprzedaży, dziś mają znacznie mniejszy wpływ na rynek. – Święta przestają być impulsem do zwiększonych zakupów alkoholu. Co więcej, podobne zjawisko można zaobserwować również w innych segmentach rynku spożywczego. Wynika to przede wszystkim ze zmiany stylu życia konsumentów: jemy lżej, zdrowiej i bardziej świadomie. Święta coraz częściej postrzegane są jako czas relaksu, budowania relacji i aktywnego wypoczynku, a nie nadmiernej konsumpcji – podkreśla Joanna Dolęga-Semczuk.
Duże zmiany na rynku widzą także producenci piwa. – Spożycie alkoholu w Polsce od kilku lat zmniejsza się, co jest trwałym trendem mającym podstawy strukturalne, takie jak zmiany demograficzne i postaw konsumenckich. To właśnie zyskujący na sile trend NoLo definiuje obecnie dynamikę rozwoju kategorii i wyznacza kierunek zmian – mówi Bartłomiej Morzycki, dyrektor generalny Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego Browary Polskie. – Warto podkreślić, że wśród napojów alkoholowych najgłębszy spadek sprzedaży odnotowuje piwo, którego konsumpcja od 2019 r. zmniejszyła się już o ok. 20 proc. Tylko w ubiegłym roku sprzedaż piwa alkoholowego spadła o ponad 6 proc., podczas gdy piwo bezalkoholowe odnotowało wzrost o 3 proc.
Rośnie spożycie bezalkoholowego piwa i wina – to rynek wart już 2 mld zł. Zmienia się także podejście do wydatków na alkohol. – Z jednej strony mamy grupę z podejściem „wydam mało, a wydałem więcej”, czyli aspirującą klasę średnią. Ona napędza trend premiumizacji rynku od dołu. Ci konsumenci szukają potwierdzenia statusu w zasięgu ręki – mówi Krzysztof Apostolidis, prezes firmy Partner Center, jednego z liderów polskiej branży winiarskiej. – Z drugiej strony jest grupa „wydam dużo, a wydałem mniej”. W jej przypadku mamy do czynienia z „optymalizacją prestiżu”. Ludzie zamożniejsi, którzy planowali duże zakupy, stali się bardziej cyniczni wobec marż narzucanych przez znane marki – dodaje. W efekcie zamiast kupić butelkę wina Bordeaux za 350 zł, kupili świetne wino z mniej znanego regionu np. Rioja, z Gruzji czy Mołdawii za 49 zł, które smakuje równie dobrze – dodaje.
Dla producentów wyzwaniem będzie też zmiana pokoleniowa. Generacja Z pije znacznie mniej alkoholu niż starsi. Analitycy wskazują, że młodzi piją nawet o 87 proc. mniej. Według danych Bloomberga, czołowi producenci alkoholi tylko w cztery ostatnie lata zanotowali spadek rynkowej wartości o ponad 830 mld dol. Szczyt ich powodzenia przypadł na pandemiczny rok 2021 Od tego czasu systematycznie tracą na kapitalizacji choćby z powodu zmian pokoleniowych.
