Decyzję o czasowym zamknięciu kąpieliska podjęto z troski o bezpieczeństwo wszystkich osób korzystających z basenów – poinformował urząd miasta.

Kąpielisko Zakrzówek zamknięte. Jest komunikat

Podczas prac technicznych na terenie Zakrzówka – relacjonowali urzędnicy – zauważono w jednej z niecek basenowych obecność nieokreślonej substancji. Obecni na miejscu strażacy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie nie stwierdzili zagrożenia chemicznego.

„W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo użytkowników podjęto decyzję o czasowym zamknięciu basenów do momentu przeprowadzenia dodatkowych badań laboratoryjnych oraz uzyskania ich wyników. Pozwolą one ustalić dokładny skład substancji i jej wpływ na otoczenie” – zakomunikowano.

Według przedstawicieli urzędu miasta na obecnym etapie nie można jednoznacznie określić przyczyn pojawienia się substancji w wodzie ani wykluczyć udziału osób trzecich.

„Dlatego apelujemy do wszystkich osób, które mogły być świadkami zdarzenia lub posiadają informacje mogące pomóc w ustaleniu przebiegu wydarzeń, o kontakt z Zarządem Infrastruktury Sportowej w Krakowie (telefon: 12 616 63 00, e-mail: sekretariat@zis.krakow.pl). Każda informacja może okazać się pomocna” – zaapelował urząd miasta.

Kąpielisko w Parku Zakrzówek – uwielbiana przez turystów i mieszkańców atrakcja Krakowa

Park Zakrzówek wraz z kąpieliskiem działa od czerwca 2023 r. Miejska inwestycja powstała na 60-hektarowym terenie wyrobisk po dawnym kamieniołomie i kosztowała blisko 60 mln zł. Od czasu otwarcia kąpielisko cieszy się wielkim powodzeniem wśród krakowian i turystów, a w sezonie przed wejściem często tworzą się kolejki.