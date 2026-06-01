Tłumy w upalny dzień na kąpielisku w krakowskim Parku Zakrzówek.
Decyzję o czasowym zamknięciu kąpieliska podjęto z troski o bezpieczeństwo wszystkich osób korzystających z basenów – poinformował urząd miasta.
Podczas prac technicznych na terenie Zakrzówka – relacjonowali urzędnicy – zauważono w jednej z niecek basenowych obecność nieokreślonej substancji. Obecni na miejscu strażacy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie nie stwierdzili zagrożenia chemicznego.
„W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo użytkowników podjęto decyzję o czasowym zamknięciu basenów do momentu przeprowadzenia dodatkowych badań laboratoryjnych oraz uzyskania ich wyników. Pozwolą one ustalić dokładny skład substancji i jej wpływ na otoczenie” – zakomunikowano.
Czytaj więcej
Wojewoda małopolski unieważnił uchwałę władz miasta, która miała zapewnić mieszkańcom Krakowa pierwszeństwo przy wejściu na oblegane kąpielisku na...
Według przedstawicieli urzędu miasta na obecnym etapie nie można jednoznacznie określić przyczyn pojawienia się substancji w wodzie ani wykluczyć udziału osób trzecich.
„Dlatego apelujemy do wszystkich osób, które mogły być świadkami zdarzenia lub posiadają informacje mogące pomóc w ustaleniu przebiegu wydarzeń, o kontakt z Zarządem Infrastruktury Sportowej w Krakowie (telefon: 12 616 63 00, e-mail: sekretariat@zis.krakow.pl). Każda informacja może okazać się pomocna” – zaapelował urząd miasta.
Czytaj więcej
Władze Krakowa zdecydowały, że na zwane "polskimi Malediwami" oblegane kąpielisko na Zakrzówku mieszkańcy miasta wejdą poza kolejką, w której teraz...
Park Zakrzówek wraz z kąpieliskiem działa od czerwca 2023 r. Miejska inwestycja powstała na 60-hektarowym terenie wyrobisk po dawnym kamieniołomie i kosztowała blisko 60 mln zł. Od czasu otwarcia kąpielisko cieszy się wielkim powodzeniem wśród krakowian i turystów, a w sezonie przed wejściem często tworzą się kolejki.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas