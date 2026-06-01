Urzędy skarbowe w całej Polsce regularnie otrzymują anonimowe zawiadomienia dotyczące osób, które rzekomo ukrywają swoje dochody lub nie płacą podatków. Dla zazdrosnego sąsiada lub członka rodziny impulsem do donosu może być np. nowy samochód przed domem, remont mieszkania lub wyjazd na kosztowne wakacje. Jak informuje Interia, wiele zawiadomień ma podłoże osobiste. Niekiedy donos jest efektem sporu, zazdrości albo próby zaszkodzenia konkretnej osobie. Mimo to administracja skarbowa nie może zignorować otrzymanej informacji.

Anonimowy donos może uruchomić czynności sprawdzające

Każde zgłoszenie wymaga weryfikacji. Urząd może sprawdzić, czy podatnik wykazał dochody, rozliczył najem mieszkania, zgłosił działalność gospodarczą lub zapłacił wymagane podatki. W wielu przypadkach podejrzenia okazują się bezpodstawne. Samo zainteresowanie skarbówki nie oznacza jeszcze, że dana osoba będzie mieć problemy. Może ono jednak wiązać się z koniecznością wyjaśnienia źródła pieniędzy lub przedstawienia określonych dokumentów.

W jaki sposób składa się takie zgłoszenia? Można to zrobić zarówno tradycyjnie, wysyłając list do właściwego urzędu skarbowego, jak i elektronicznie. Informacje o możliwych naruszeniach prawa podatkowego można przekazywać do Krajowej Administracji Skarbowej przez Krajowy Telefon Interwencyjny KAS. Zgłoszenia przyjmowane są całodobowo za pośrednictwem elektronicznego formularza. Można też zadzwonić na bezpłatny numer telefonu interwencyjnego. Jak podkreśla administracja skarbowa, każda otrzymana informacja jest analizowana i wykorzystywana w odpowiedni sposób.

Urzędnicy skarbówki interesują się zwłaszcza zakupem samochodu

Szczególną uwagę urzędników mogą przyciągnąć zakupy, przy których łatwo pominąć obowiązki podatkowe. Mowa np. o zakupie używanego samochodu od osoby prywatnej. Nabywca ma wtedy 14 dni na złożenie deklaracji PCC-3 i zapłatę podatku od czynności cywilnoprawnych. Stawka wynosi 2 proc. wartości pojazdu. Obowiązek nie dotyczy zakupu auta od firmy ani samochodu wartego nie więcej niż 1000 zł.

Warto jednak pamiętać o tym, że urząd skarbowy może sprawdzić, czy cena samochodu wpisana w umowie jest rynkowa. Jeśli uzna ją za zaniżoną, może samodzielnie przeprowadzić wycenę, biorąc pod uwagę rocznik samochodu, silnik, wyposażenie, stan techniczny i ceny podobnych aut, i w razie czego naliczyć wyższy podatek.