Nowe progi obowiązujące od czerwca mają znaczenie przede wszystkim dla wcześniejszych emerytów, rencistów oraz osób pobierających wybrane świadczenia, które jednocześnie podejmują pracę zarobkową. Chodzi o przychody z działalności objętej obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi, na przykład z umowy o pracę lub umowy zlecenia. Jeśli zarobki mieszczą się w określonych granicach, ZUS wypłaca świadczenie w pełnej wysokości. Po przekroczeniu pierwszego progu może je zmniejszyć, a po przekroczeniu drugiego zawiesić wypłatę.

Limity dorabiania dla emerytów i rencistów. Ile wynoszą od 1 czerwca 2026 r.?

Jak informuje ZUS, od 1 czerwca granica bezpiecznego dorabiania wynosi 6 694,10 zł brutto miesięcznie. Przychód do tej kwoty nie wpływa na wysokość emerytury lub renty. Drugi próg wynosi 12 431,80 zł brutto i po jego przekroczeniu wypłata świadczenia zostanie wstrzymana. Z kolei jeśli zarobki są wyższe niż 6 694,10 zł brutto, ale nie przekraczają 12 431,80 zł brutto, ZUS obniży świadczenie o kwotę przekroczenia, jednak nie więcej niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia. Obecnie obowiązują następujące maksymalne kwoty zmniejszenia świadczeń:

989,41 zł – dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy

742,10 zł – dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy

841,05 zł – dla rent rodzinnych przysługujących jednej osobie

Aktualne limity dorabiania będą obowiązywać od czerwca do września.

Kto może dorabiać bez ograniczeń?

Limitami nie muszą przejmować się emeryci, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny. Kobiety po 60. roku życia i mężczyźni po 65. roku życia mogą pracować bez obawy, że ZUS zmniejszy lub zawiesi ich emeryturę. Wyjątkiem są osoby, którym emerytura została podwyższona do kwoty minimalnej. Jeśli ich przychód przekroczy wysokość dopłaty do minimum, świadczenie za dany okres może zostać wypłacone bez tego podwyższenia.

Bez ograniczeń mogą też dorabiać niektórzy renciści, między innymi inwalidzi wojenni i wojskowi, jeśli ich niezdolność do pracy ma związek ze służbą wojskową. ZUS przypomina jednocześnie, że osoby dorabiające do świadczenia powinny informować zakład o podjęciu pracy i wysokości przychodów. Co roku, do końca lutego, trzeba też przekazać zaświadczenie o wysokości przychodu za poprzedni rok. Brak takiej informacji może oznaczać konieczność zwrotu nienależnie pobranych świadczeń nawet za trzy lata wstecz.