Pracownik na zwolnieniu lekarskim korzysta z ochrony, ale nie w każdej sytuacji
Wielu pracowników zakłada, że pobyt na L4 całkowicie uniemożliwia pracodawcy wręczenie wypowiedzenia. Zgodnie z art. 41 Kodeksu pracy pracodawca nie może wypowiedzieć umowy w czasie urlopu pracownika ani innej usprawiedliwionej nieobecności, o ile nie upłynął jeszcze okres pozwalający na rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia. Oznacza to, że choroba chroni zatrudnionego tylko przez określony czas.
Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy odwołać się do art. 53 Kodeksu pracy. Przepis ten pozwala rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika, jeśli niezdolność do pracy trwa zbyt długo. Ile dokładnie?
Należy zaznaczyć, że pracodawca może sięgnąć po art. 53 Kodeksu pracy dopiero po przekroczeniu ustawowych okresów ochronnych.
W kolejnych paragrafach art. 53 Kodeksu pracy czytamy jednak, że w niektórych przypadkach pracodawca nie może rozwiązać umowy bez wypowiedzenia. Nie jest to możliwe, gdy nieobecność pracownika wynika z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem (w okresie pobierania z tego tytułu zasiłku) lub gdy pracownik przebywa w odosobnieniu ze względu na chorobę zakaźną (w okresie pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku). Pracodawca nie może rozwiązać umowy o pracę bez wypowiedzenia, również gdy pracownik wrócił do pracy po ustaniu przyczyny nieobecności.
Należy też mieć na uwadze, że jeśli pracownik, który został zwolniony na podstawie art. 53 Kodeksu pracy, w okresie 6 miesięcy od rozwiązania umowy bez wypowiedzenia zgłosi swój powrót do pracy niezwłocznie po ustaniu przyczyny zwolnienia, pracodawca powinien w miarę możliwości ponownie go zatrudnić.
Pracodawca musi pamiętać również o tym, że jeśli pracownik pojawia się w pracy tylko po to, by dostarczyć zwolnienie lekarskie, nie może wręczyć mu w tym momencie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy. Taka osoba jest już bowiem objęta ochroną. Nie działa ona jednak w momencie, gdy firma jest likwidowana lub ogłasza upadłość.
Inaczej wygląda sytuacja, gdy pracownik najpierw otrzyma wypowiedzenie, a dopiero później dostarczy zwolnienie lekarskie. W takim przypadku L4 nie cofa skutków wcześniejszej decyzji pracodawcy. Wypowiedzenie pozostaje ważne i nadal wywołuje skutki prawne.
Jeszcze jedną kwestią, która może wpłynąć na decyzję o zwolnieniu, jest zachowanie pracownika podczas L4. Jeśli kontrola wykaże, że wykorzystuje on zwolnienie niezgodnie z celem, pracuje u innego pracodawcy albo wykonuje czynności sprzeczne ze stanem zdrowia, może narazić się nawet na zwolnienie dyscyplinarne.
