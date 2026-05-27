Wielu pracowników zakłada, że pobyt na L4 całkowicie uniemożliwia pracodawcy wręczenie wypowiedzenia. Zgodnie z art. 41 Kodeksu pracy pracodawca nie może wypowiedzieć umowy w czasie urlopu pracownika ani innej usprawiedliwionej nieobecności, o ile nie upłynął jeszcze okres pozwalający na rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia. Oznacza to, że choroba chroni zatrudnionego tylko przez określony czas.

Kiedy pracodawca może rozwiązać umowę z chorym pracownikiem?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy odwołać się do art. 53 Kodeksu pracy. Przepis ten pozwala rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika, jeśli niezdolność do pracy trwa zbyt długo. Ile dokładnie?

Pracodawca może zwolnić pracownika, który był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy, jeśli niezdolność do pracy wskutek choroby trwa dłużej niż 3 miesiące.

Jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową, zwolnienie jest możliwe, gdy pracownik przebywa na zwolnieniu dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące.

Należy zaznaczyć, że pracodawca może sięgnąć po art. 53 Kodeksu pracy dopiero po przekroczeniu ustawowych okresów ochronnych.

W tych przypadkach pracodawca nie może rozwiązać umowy bez wypowiedzenia

W kolejnych paragrafach art. 53 Kodeksu pracy czytamy jednak, że w niektórych przypadkach pracodawca nie może rozwiązać umowy bez wypowiedzenia. Nie jest to możliwe, gdy nieobecność pracownika wynika z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem (w okresie pobierania z tego tytułu zasiłku) lub gdy pracownik przebywa w odosobnieniu ze względu na chorobę zakaźną (w okresie pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku). Pracodawca nie może rozwiązać umowy o pracę bez wypowiedzenia, również gdy pracownik wrócił do pracy po ustaniu przyczyny nieobecności.

Należy też mieć na uwadze, że jeśli pracownik, który został zwolniony na podstawie art. 53 Kodeksu pracy, w okresie 6 miesięcy od rozwiązania umowy bez wypowiedzenia zgłosi swój powrót do pracy niezwłocznie po ustaniu przyczyny zwolnienia, pracodawca powinien w miarę możliwości ponownie go zatrudnić.

Rozwiązanie umowy w innych przypadkach

Pracodawca musi pamiętać również o tym, że jeśli pracownik pojawia się w pracy tylko po to, by dostarczyć zwolnienie lekarskie, nie może wręczyć mu w tym momencie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy. Taka osoba jest już bowiem objęta ochroną. Nie działa ona jednak w momencie, gdy firma jest likwidowana lub ogłasza upadłość.

Inaczej wygląda sytuacja, gdy pracownik najpierw otrzyma wypowiedzenie, a dopiero później dostarczy zwolnienie lekarskie. W takim przypadku L4 nie cofa skutków wcześniejszej decyzji pracodawcy. Wypowiedzenie pozostaje ważne i nadal wywołuje skutki prawne.

Jeszcze jedną kwestią, która może wpłynąć na decyzję o zwolnieniu, jest zachowanie pracownika podczas L4. Jeśli kontrola wykaże, że wykorzystuje on zwolnienie niezgodnie z celem, pracuje u innego pracodawcy albo wykonuje czynności sprzeczne ze stanem zdrowia, może narazić się nawet na zwolnienie dyscyplinarne.