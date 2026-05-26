Od kiedy obowiązuje w Polsce system kaucyjny coraz częściej można usłyszeć historie osób, które dorabiają na oddawaniu butelek i puszek, odbierając za nie wysokie kwoty. Niektórzy zarabiają w ten sposób nawet kilkaset złotych dziennie. Problem zaczyna się wtedy, gdy zwracane opakowania nie pochodzą z własnych zakupów.

Kiedy zwrot opakowań nie wiąże się z koniecznością zapłaty podatku?

Ekspert podatkowy Piotr Juszczyk w rozmowie z „Faktem” przyznał, że jeśli ktoś oddaje własne butelki lub puszki, nie musi martwić się podatkiem. W takiej sytuacji nie ma bowiem przysporzenia majątkowego, ponieważ otrzymujemy zwrot kaucji, którą sami wcześniej wpłaciliśmy.

Inaczej wygląda sytuacja, gdy ktoś zbiera opakowania z koszy, śmietników, od znajomych lub rodziny. Wtedy otrzymuje kaucję, której sam wcześniej nie wpłacił. Ekspert wskazuje, że taki zarobek może być traktowany jako przychód, który podlega opodatkowaniu, ponieważ powstało realne przysporzenie majątkowe.

Okazjonalne zbieranie czy działalność gospodarcza?

W przypadku okazjonalnego zbierania opakowań przychód można kwalifikować jako przychód z innych źródeł. Rozlicza się go w zeznaniu PIT-36 według skali podatkowej. Ekspert przypomina jednak, że w Polsce obowiązuje kwota wolna 30 tys. zł rocznie. Gdy łączne dochody mieszczą się w tym limicie, nie trzeba będzie płacić podatku, choć wciąż istnieje obowiązek wykazania przychodu.

Dużo poważniejsze konsekwencje mogą dotyczyć osób, które regularnie zbierają opakowania i zarabiają w ten sposób kilkaset złotych dziennie. Jak informuje ekspert, w takim przypadku fiskus może uznać, że jest to działalność gospodarcza.

System kaucyjny obejmuje obecnie butelki plastikowe do 3 litrów i puszki metalowe do 1 litra z kaucją 50 gr. Od 2026 r. do systemu weszły także butelki szklane wielokrotnego użytku do 1,5 litra z kaucją 1 zł. Opakowanie musi mieć znak kaucyjny, a do zwrotu nie jest potrzebny paragon.