Z danych przekazanych „Rzeczpospolitej” przez resort sprawiedliwości wynika, że rezultaty tegorocznych egzaminów zawodowych podało dotychczas 19 z 22 komisji przeprowadzających egzamin adwokacki oraz 21 z 28 komisji przeprowadzających egzamin radcowski. Ogłoszenie wyników przez pozostałe komisje egzaminacyjne planowane jest do 2 czerwca.

Według tych danych egzamin adwokacki zdało dotychczas 812 osób, czyli 74 proc. przystępujących. Wynik negatywny uzyskało 285 osób. W przypadku egzaminu radcowskiego wynik pozytywny uzyskało dotychczas 881 osób, co oznacza zdawalność na poziomie 86,6 proc.; nie zdało 136 osób.

Najwyższa zdawalność wśród aplikantów

Do tegorocznego egzaminu adwokackiego przystąpiły – po podsumowaniu przez resort – 1244 osoby. Egzamin przeprowadzono przed 22 komisjami w największych miastach Polski. Do egzaminu radcowskiego przystąpiło 1521 osób, a egzamin odbywał się przed 28 komisjami.

Najlepiej, podobnie jak w poprzednich latach, wypadli aplikanci, którzy przystąpili do egzaminu bezpośrednio po ukończeniu aplikacji. W tej grupie egzamin adwokacki zdało dotychczas 81,6 proc. osób, a radcowski – 92 proc. Wśród osób przystępujących do egzaminów z innych tytułów zdawalność była niższa i wyniosła odpowiednio 55 proc. oraz 62,8 proc.

W 2025 r. – uwzględniając dane ze wszystkich komisji – do egzaminu adwokackiego przystąpiło 1535 osób. Wynik pozytywny uzyskały 1264 osoby, a negatywny 271 osób, co dało zdawalność na poziomie 82,3 proc. Egzamin radcowski zdało wtedy 1711 spośród 2056 zdających, czyli 83,2 proc. W ubiegłym roku również wyraźnie lepiej wypadali aplikanci po ukończeniu aplikacji niż osoby przystępujące do egzaminów z innych tytułów.

Najtrudniejsze prawo cywilne i karne

Najwięcej ocen niedostatecznych na egzaminie adwokackim wystawiono z prawa cywilnego – 221. To oznacza, że podobnie jak w poprzednim roku właśnie ta część sprawiła kandydatom na adwokatów największe trudności. Drugą najtrudniejszą częścią egzaminu adwokackiego było prawo karne, z którego wystawiono 88 ocen niedostatecznych.

Inaczej wygląda sytuacja na egzaminie radcowskim. Tu najwięcej ocen niedostatecznych wystawiono z prawa karnego – 65. Kolejną najtrudniejszą częścią było prawo gospodarcze, z którego wystawiono 56 ocen niedostatecznych. To zmiana wobec 2025 r., gdy na egzaminie radcowskim dominowały oceny niedostateczne z prawa cywilnego i gospodarczego.

Najmniej problemów sprawiły zdającym zadania z prawa administracyjnego oraz zasad wykonywania zawodu i etyki. Na egzaminie adwokackim z prawa administracyjnego wystawiono 22 oceny niedostateczne, a z etyki – 7. Na egzaminie radcowskim było to odpowiednio 17 i 10 ocen niedostatecznych.

W ubiegłym roku największym problemem na egzaminie adwokackim było zadanie z prawa cywilnego – wystawiono z niego 156 ocen niedostatecznych. Na egzaminie radcowskim najtrudniejsze okazały się zadania z prawa cywilnego i gospodarczego, z których wystawiono odpowiednio 151 i 149 ocen niedostatecznych.

Kazusy, pisma i opinie prawne

W tym roku egzaminy adwokacki i radcowski odbyły się 21-24 kwietnia. Składały się z pięciu części: prawa karnego, cywilnego lub rodzinnego, gospodarczego, administracyjnego oraz zasad wykonywania zawodu i etyki. Zdający przygotowywali profesjonalne pisma procesowe, umowy albo opinie prawne na podstawie stanów faktycznych. Ministerstwo Sprawiedliwości oceniło wcześniej, że egzaminy – poza początkowymi trudnościami technicznymi – przebiegły prawidłowo, a zadania nie wzbudziły wątpliwości merytorycznych.

Pierwszego dnia zdający rozwiązywali zadanie z prawa karnego. Przyszli adwokaci mierzyli się z kazusem obejmującym mężczyznę, który od lat nie płacił zasądzonych alimentów, został zatrzymany po nocnej jeździe samochodem w stanie nietrzeźwości i przy którym znaleziono niewielką ilość marihuany. Radcowie rozwiązywali również zadanie dotyczące m.in. jazdy po alkoholu. Pojawił się u nich też istotny wątek procesowy – zeznania osoby najbliższej, której nie poinformowano o prawie do odmowy ich złożenia.

Drugiego dnia pojawiły się zadania z prawa cywilnego. U adwokatów, gdzie – jak do tej pory – zanotowano najwięcej ocen negatywnych, problemem był spór konsumenta z instytucją pożyczkową, która nie jest bankiem – osią tego sporu był kredyt konsumencki, wysokie koszty, konstrukcja umowy i możliwość skorzystania z mechanizmów ochrony klienta. Trzeba było przeanalizować, czy umowa spełnia wymogi prawa konsumenckiego, jakie klauzule mogą być niedozwolone i jakie roszczenia przysługują klientowi.

U radców kazus cywilny dotyczył stosunku najmu – konfliktu między wynajmującym a najemcą wokół sposobu korzystania z lokalu, rozliczeń i wypowiedzenia umowy. Trzeciego dnia, w części gospodarczej, przyszli adwokaci przygotowywali umowę dostawy jogurtu naturalnego, natomiast radcowie – umowę spółki cywilnej. Ostatniego dnia zdający mierzyli się z prawem administracyjnym oraz zasadami wykonywania zawodu i etyką.

Samorządy: spokojny przebieg egzaminów, praktyczne kazusy

Samorządy prawnicze tuż po zakończeniu tegorocznych egzaminów oceniały, że aplikanci byli dobrze przygotowani. Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie Anna Sękowska mówiła, że egzaminy w Warszawie, gdzie zdawało ok. 400 osób, przebiegły spokojnie i w dobrej atmosferze. Jej zdaniem zadania były zróżnicowane pod względem trudności, ale miały praktyczny, życiowy charakter – od marihuany i nielegalnej amunicji, przez najem i umowę spółki, po odmowę rejestracji zabytkowego samochodu oraz zagadnienia etyczne.

Pozytywnie egzaminy oceniał również adwokat Aleksander Krysztofowicz z Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, który zasiadał w jednej ze stołecznych komisji. Wskazywał, że przebieg był spokojny, zdający byli skupieni, a komisja praktycznie nie miała pracy w zakresie utrzymania dyscypliny. Oceniał też, że część karna była przeciętna pod względem trudności, trudna – część cywilna, a administracyjna – bez większych kłopotów.

Po zdaniu egzaminów dotychczasowi aplikanci będą mogli ubiegać się o wpis na listy adwokatów i radców prawnych. Po złożeniu ślubowania uzyskają prawo wykonywania zawodów zaufania publicznego. Tegoroczny cykl egzaminów zawodowych rozpoczął się od egzaminu komorniczego, a kolejny egzamin prawniczy – notarialny – odbędzie się we wrześniu.