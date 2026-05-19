Główny oskarżony to znany legnicki adwokat oraz radca prawny, a także były sędzia. Jak informuje serwis tuLegnica.pl, kancelaria, w której jest partnerem, była kiedyś jedną z największych w Polsce. Specjalizowała się w odzyskiwaniu odszkodowań za wypadki komunikacyjne, prowadziła też sprawy dotyczące zwrotu wierzytelności. Pieniądze z firm ubezpieczeniowych oraz od komorników wpływały na jej konto i miały być przekazywane klientom w ciągu 14 dni. Okazało się, że w wielu przypadkach tak się nie stało, w innych klienci dostawali odszkodowania z dużym opóźnieniem albo znacznie pomniejszone. Także osoby pracujące na rzecz kancelarii jako tzw. agenci mieli nie dostawać umówionej prowizji za dostarczone do kancelarii sprawy odszkodowawcze.

Adwokat i dyrektorka w kancelarii mają oddać 60 osobom 650 tys. zł

Dziś legnicki sąd uznał Zbigniewa K. za winnego m.in. przywłaszczenia mienia znacznej wartości, oszustw sądowych oraz fałszerstw dokumentów. Prawnik został skazany na karę łączną 4 lat pozbawienia wolności, 10-letni zakaz wykonywania zawodu adwokata i radcy prawnego oraz grzywnę w wysokości 15 tys. zł.

Drugą skazaną jest Elżbieta W., dyrektor ds. administracyjno-finansowych w kancelarii Zbigniewa K. Sąd uznał ją za winną m.in. współudziału w przywłaszczeniu środków klientów, fałszowania dokumentów oraz prób wyłudzeń sądowych. Została skazana na 2 lata i 6 miesięcy więzienia oraz grzywnę w wysokości 7,5 tys. zł. Sąd uniewinnił ją od zarzutu przywłaszczenia prowizji dla agentów.

Elżbieta W. i Zbigniew K. zostali zobowiązani do solidarnego naprawienia szkody na rzecz blisko 60 osób i podmiotów gospodarczych w wysokości ponad 650 tys. zł.

Prokurator uznał wyrok za niesłuszny

Trzecią osobą na ławie oskarżonych była Dorota Ś., która w kancelarii zajmowała się księgowością. Prokuratura zarzucała jej jednorazowe przywłaszczenie dużej kwoty, ale sąd ją dzisiaj uniewinnił.

Wyrok nie jest prawomocny. Prokuratura nie zgadza się z częścią rozstrzygnięcia i zapowiedziała już apelację m.in. w zakresie w zakresie uniewinnienia Elżbiety W. od części zarzutów oraz całkowitego uniewinnienia księgowej Doroty Ś.