Anna Korwin-Piotrowska, Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda, Dariusz Szostek i Magdalena Bentkowska to prawnicy wybrani w marcu przez Sejm do obsadzenia wakatów w Trybunale Konstytucyjnym. Ale tylko dwoje ostatnich zostało dopuszczonych do orzekania przez prezesa TK. Pozostałe cztery osoby, choć wybrane w takiej samej procedurze, nie są uważane za sędziów TK m.in. przez Bogdana Święczkowskiego, gdyż nie złożyli ślubowania wobec prezydenta (z powodu decyzji Karola Nawrockiego o jego nieprzyjmowaniu). Ślubowanie, który czwórka sędziów złożyła w Sejmie z formułą, że robią to „wobec prezydenta”, prezes TK uznaje za bezskuteczne.

Reklama Reklama

Niedopuszczeni do orzekania sędziowie zwrócili się do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a ten 5 maja wydał zabezpieczenie: Polska ma zapewnić, aby jej właściwe władze publiczne powstrzymały się od utrudniania objęcia i wykonywania obowiązków sędziowskich przez wybranych w marcu sędziów TK. Zabezpieczenie jest natychmiast skuteczne i wykonalne, a skarżący mają do 2 czerwca złożyć pełną skargę w ETPC.

Nie utrudniamy orzekania w TK. Prezes Święczkowski odpowiada MSZ

ETPC zwrócił się też do polskiego rządu o przekazanie do 20 maja informacji na temat sytuacji czwórki sędziów. O „wkład” do takiej informacji polskie MSZ poprosiło Trybunał Konstytucyjny. Oto odpowiedź:

„Trybunał Konstytucyjny nie utrudnia objęcia i wykonywania obowiązków sędziowskich przez skarżących. Wskazane osoby nie są bowiem sędziami. Brak prawnej możliwości podjęcia obowiązków przez osoby wybrane na stanowisko sędziego Trybunału jest konsekwencją nienawiązania stosunku służbowego sędziego TK" - napisał prezes TK Bogdan Święczkowski. Powołuje się na art. 4 i 5 ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, które stanowią, że stosunek służbowy sędziego Trybunału nawiązuje się z mocy prawa po złożeniu przez osobę wybraną na stanowisko sędziego Trybunału ślubowania wobec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Święczkowski: ETPC nie ma kompetencji do oceniania wyboru sędziów TK

Prezes Święczkowski wskazał jednocześnie, że Europejski Trybunał Praw Człowieka nie ma formalnych kompetencji do oceny legalności wyboru sędziów TK, co zostało potwierdzone w orzecznictwie TK. „Nie został do tego umocowany w żadnym punkcie Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Dlatego decydowanie przez ETPCz we wskazanej sprawie jest pozbawione atrybutu wykonalności” - uważa prezes TK.

Święczkowski przypomniał, że przed Trybunałem toczy się postępowanie dotyczące sporu kompetencyjnego między Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej a Sejmem (sygn. Kpt 1/26). Jak twierdzi, orzeczenie w tej sprawie rozstrzygnie, czy wygłoszenie przez skarżących roty ślubowania bez udziału Prezydenta RP może wywoływać skutki prawne w postaci objęcia urzędu sędziego TK. „Wszczęcie tego postępowania, zgodnie z przepisami ustawy o organizacji i trybie postępowania przed TK, powoduje zawieszenie postępowań przed organami prowadzącymi spór kompetencyjny” - podkreśla prezes TK.

Przypomnijmy, że Donald Tusk nie publikuje wyroków TK obsadzonego za rządów PiS (w Polsce dzienniki urzędowe wydaje Rządowe Centrum Legislacji podległe premierowi), gdyż w składach orzekających zasiadają tzw. dublerzy. W grudniu 2024 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę podtrzymującą decyzję o niepublikowaniu wyroków TK, ponieważ „w aktualnym składzie Trybunał jest niezdolny do wykonywania zadań określonych w konstytucji”.