Od stycznia ubiegłego roku podatnicy mogą korzystać z aplikacji mobilnej, dającej łatwy dostęp do usług dostępnych w ramach eUrzędu Skarbowego. W maju 2026 resort finansów udostępnił nową, ulepszoną wersję aplikacji. Jest ona wdrażana wieloetapowo, a zakres jej funkcjonalności jest stale rozszerzany o następne usługi.

Reklama Reklama

Czytaj więcej: Podatki Przedstawiciele spółek mogą już załatwiać sprawy podatkowe przez smartfona Od piątku 25 lipca 2025 r. spółki, fundacje i stowarzyszenia mogą korzystać z pełnego zakresu usług e-Urzędu Skarbowego w aplikacji mobilnej - poin... Pro

Aplikacja mobilna e-Urząd Skarbowy: nowa szata graficzna i ułatwienia w nawigowaniu

„W maju 2026 r. uruchomiliśmy kolejną wersję aplikacji eUS v 2.0. Przygotowaliśmy nową wizualizację, kolejne ułatwienia w nawigowaniu i korzystaniu z aplikacji” – czytamy w komunikacie udostępnionym m.in. przez katowicką i kielecką Izbę Administracji Skarbowej.

Nowa wersja aplikacji, poza odświeżonym logo i wyglądem, zapewniać ma lepszą nawigację i szybszy dostęp użytkowników do kluczowych danych. Lepsza nawigacja polegać ma m.in. na tym, że użytkownik aplikacji samodzielnie decyduje, co widzi na głównej stronie.

„Personalizowany pulpit umożliwia dodawanie skrótów do funkcji, z których korzysta się najczęściej. Składanie dokumentów, deklaracji, pełnomocnictw czy sprawdzanie rozliczeń i płatności – wszystko można mieć pod ręką” – czytamy. Ponadto wdrożona została sekcja z aktualnościami, która informować ma użytkownika o ważnych nowościach.

Z kolei szybkość dostępu do kluczowych danych poprawiona została m.in. poprzez widoczność rozliczeń podatkowych od razu po zalogowaniu oraz ułatwienie kontaktu z pomocą techniczną, infolinią Krajowej Administracji Skarbowej oraz usługą umawiania wizyty w urzędzie.

„Użytkownicy aplikacji eUrząd Skarbowy mogą wygodnie załatwić większość spraw urzędowych online z dowolnego miejsca, bez konieczności wizyty w urzędzie skarbowym. Aplikacja oferuje nowoczesne metody logowania i pozwala szybko załatwić swoje sprawy podatkowe” – czytamy. – „Za pośrednictwem aplikacji można m.in. złożyć deklarację lub inny dokument, np. wniosek o wydanie zaświadczenia do urzędu skarbowego bez konieczności posiadania podpisu elektronicznego, a także zapłacić podatek. Użytkownicy mogą również skorzystać z usługi Twój e-PIT, aby złożyć zeznanie podatkowe. Dodatkowo w aplikacji można sprawdzić informacje o swoich rozliczeniach, złożonych deklaracjach i dokumentach wysłanych do organów podatkowych”.