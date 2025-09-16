Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Nowa funkcja w e-Urzędzie Skarbowym. Może się przydać każdemu podatnikowi

Użytkownicy e-Urzędu Skarbowego (e-US) mogą już umówić wizytę w urzędzie skarbowym. Jeszcze we wrześniu tę funkcjonalność zyska aplikacja mobilna.

Publikacja: 16.09.2025 19:55

Aplikacja mobilna e-Urząd Skarbowy

Aplikacja mobilna e-Urząd Skarbowy

Foto: podatki.gov.pl

Mateusz Adamski

Dotychczas wizytę w urzędzie skarbowym można było zarezerwować internetowo za pomocą elektronicznego formularza dostępnego na stronie podatki.gov.pl. Rezerwacji wizyty można było dokonać także telefonicznie – poprzez Infolinię Krajowej Administracji Skarbowej lub osobiście w urzędzie skarbowym.

Jak umówić się na wizytę w urzędzie skarbowym przez e-Urząd Skarbowy

Na początku września 2025 r. w e-Urzędzie Skarbowym została udostępniona nowa funkcjonalność – Umów wizytę. Dzięki nowej funkcjonalności użytkownik może wybrać konkretny urząd skarbowy, określić cel wizyty, wskazać dogodny termin spotkania, a następnie otrzymać potwierdzenie rezerwacji drogą mailową lub za pośrednictwem wiadomości SMS.

Co ważne, osoba zalogowana do serwisu e-Urząd Skarbowy nie musi ręcznie wprowadzać swoich danych osobowych. System automatycznie pobiera niezbędne informacje z profilu użytkownika. Dodatkowo, w przypadku, gdy użytkownik wyraził zgodę na e-korespondencję w e-US, dane kontaktowe – czyli adres e-mail oraz numer telefonu – zostaną automatycznie przeniesione i wykorzystane w trakcie procesu rezerwacji wizyty. Jak zapewniono w komunikacie, dane te zostaną wykorzystane tylko na potrzeby rezerwacji wizyty i kontaktu w tej sprawie.

Krajowa Administracja Skarbowa zapowiada, że jeszcze we wrześniu zostanie udostępniona zaktualizowana wersja aplikacji mobilnej e-US. Nowa wersja aplikacji będzie umożliwiać pełną obsługę usługi „Umów wizytę” z poziomu smartfona.

Czytaj więcej

Wiceminister finansów, szefa KAS Marcin Łoboda, wiceminister finansów, zastępca szefa KAS Małgorzata
Podatki
Nowy sposób rozliczenia PIT. Ucieszy wszystkich posiadaczy smartfonów
Reklama
Reklama

Coraz więcej osób umawia wizyty w urzędach skarbowych

KAS podaje, że w pierwszym półroczu 2025 r. klienci urzędów skarbowych umówili w całym kraju ponad 2,3 mln wizyt, a ich ogólna liczba była o 6 proc. większa w porównaniu do analogicznego okresu w 2024 r. Każdego dnia było rejestrowanych około 19 tys. wizyt w urzędach skarbowych. Średni czas obsługi podatnika podczas umówionego spotkania wynosił 18 minut. W przypadku niektórych spraw – takich jak potwierdzenie profilu zaufanego czy spraw związanych z rejestracją podatkową – czas obsługi podatnika był jeszcze krótszy.

Podatnicy najczęściej rezerwowali wizyty w sprawach dotyczących podatków majątkowych oraz w celu uzyskania zaświadczeń. Z kolei najrzadziej do urzędów skarbowych zgłaszano się w celu uzyskania informacji na temat ulg w spłacie zobowiązań oraz w sprawach dotyczących podatku akcyzowego.

Czytaj więcej:

Aplikacja mobilna e-Urząd Skarbowy
Podatki
Przedstawiciele spółek mogą już załatwiać sprawy podatkowe przez smartfona

Pro

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

urząd skarbowy Krajowa Administracja Skarbowa

Dotychczas wizytę w urzędzie skarbowym można było zarezerwować internetowo za pomocą elektronicznego formularza dostępnego na stronie podatki.gov.pl. Rezerwacji wizyty można było dokonać także telefonicznie – poprzez Infolinię Krajowej Administracji Skarbowej lub osobiście w urzędzie skarbowym.

Jak umówić się na wizytę w urzędzie skarbowym przez e-Urząd Skarbowy

Pozostało jeszcze 86% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Szef opublikował zdjęcie „chorej” pracownicy na weselu. Ekspert: „Nie zastanowił się”
Praca, Emerytury i renty
Szef opublikował zdjęcie „chorej” pracownicy na weselu. Ekspert: „Nie zastanowił się”
Ustalenie wartości udziału osobistych starań konkubenta w powstaniu majątku wspólnego bywa często tr
Prawo rodzinne
Sąd Najwyższy wydał ważny wyrok dla konkubentów. Muszą się rozliczyć jak po rozwodzie
Inspektor pracy zamieni samozatrudnienie na etat - co wtedy z PIT, VAT i ZUS?
Podatki
Inspektor pracy zamieni samozatrudnienie na etat - co wtedy z PIT, VAT i ZUS?
Zmiany w e-licytacjach komorniczych. Miały być uproszczenia, będą problemy
Zawody prawnicze
Deregulowanie po kawałku, czyli zmiany w e-licytacjach komorniczych
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek
Sądy i trybunały
Minister Waldemar Żurek nie posłuchał kolegiów. Są kolejne dymisje w sądach
Reklama
Reklama
e-Wydanie