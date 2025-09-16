Aktualizacja: 16.09.2025 21:13 Publikacja: 16.09.2025 19:55
Aplikacja mobilna e-Urząd Skarbowy
Foto: podatki.gov.pl
Dotychczas wizytę w urzędzie skarbowym można było zarezerwować internetowo za pomocą elektronicznego formularza dostępnego na stronie podatki.gov.pl. Rezerwacji wizyty można było dokonać także telefonicznie – poprzez Infolinię Krajowej Administracji Skarbowej lub osobiście w urzędzie skarbowym.
Na początku września 2025 r. w e-Urzędzie Skarbowym została udostępniona nowa funkcjonalność – Umów wizytę. Dzięki nowej funkcjonalności użytkownik może wybrać konkretny urząd skarbowy, określić cel wizyty, wskazać dogodny termin spotkania, a następnie otrzymać potwierdzenie rezerwacji drogą mailową lub za pośrednictwem wiadomości SMS.
Co ważne, osoba zalogowana do serwisu e-Urząd Skarbowy nie musi ręcznie wprowadzać swoich danych osobowych. System automatycznie pobiera niezbędne informacje z profilu użytkownika. Dodatkowo, w przypadku, gdy użytkownik wyraził zgodę na e-korespondencję w e-US, dane kontaktowe – czyli adres e-mail oraz numer telefonu – zostaną automatycznie przeniesione i wykorzystane w trakcie procesu rezerwacji wizyty. Jak zapewniono w komunikacie, dane te zostaną wykorzystane tylko na potrzeby rezerwacji wizyty i kontaktu w tej sprawie.
Krajowa Administracja Skarbowa zapowiada, że jeszcze we wrześniu zostanie udostępniona zaktualizowana wersja aplikacji mobilnej e-US. Nowa wersja aplikacji będzie umożliwiać pełną obsługę usługi „Umów wizytę” z poziomu smartfona.
Czytaj więcej
Kierownictwo Krajowej Administracji Skarbowej poinformowało w poniedziałek o uruchomieniu aplikac...
KAS podaje, że w pierwszym półroczu 2025 r. klienci urzędów skarbowych umówili w całym kraju ponad 2,3 mln wizyt, a ich ogólna liczba była o 6 proc. większa w porównaniu do analogicznego okresu w 2024 r. Każdego dnia było rejestrowanych około 19 tys. wizyt w urzędach skarbowych. Średni czas obsługi podatnika podczas umówionego spotkania wynosił 18 minut. W przypadku niektórych spraw – takich jak potwierdzenie profilu zaufanego czy spraw związanych z rejestracją podatkową – czas obsługi podatnika był jeszcze krótszy.
Podatnicy najczęściej rezerwowali wizyty w sprawach dotyczących podatków majątkowych oraz w celu uzyskania zaświadczeń. Z kolei najrzadziej do urzędów skarbowych zgłaszano się w celu uzyskania informacji na temat ulg w spłacie zobowiązań oraz w sprawach dotyczących podatku akcyzowego.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Dotychczas wizytę w urzędzie skarbowym można było zarezerwować internetowo za pomocą elektronicznego formularza dostępnego na stronie podatki.gov.pl. Rezerwacji wizyty można było dokonać także telefonicznie – poprzez Infolinię Krajowej Administracji Skarbowej lub osobiście w urzędzie skarbowym.
Wrzucenie na profil firmy zdjęć pracownic na L4 ze złośliwym komentarzem może godzić w ich dobra osobiste. Lepie...
Nie sposób uznać, by po rozpadzie konkubinatu, związek został nierozliczony, bo jeden z partnerów zakładał, że m...
Jeśli inspektor pracy uzna, że przedsiębiorca jest pracownikiem, trzeba będzie skorygować wszystkie podatkowe i...
Zamiast całościowo przemodelować przepisy o e-licytacji Ministerstwo Sprawiedliwości zdecydowało, by zmiany w pi...
Minister Waldemar Żurek odwołał prezesów i wiceprezesów sądów, pomimo negatywnej opinii kolegiów sądów - poinfor...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas