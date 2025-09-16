Dotychczas wizytę w urzędzie skarbowym można było zarezerwować internetowo za pomocą elektronicznego formularza dostępnego na stronie podatki.gov.pl. Rezerwacji wizyty można było dokonać także telefonicznie – poprzez Infolinię Krajowej Administracji Skarbowej lub osobiście w urzędzie skarbowym.

Jak umówić się na wizytę w urzędzie skarbowym przez e-Urząd Skarbowy

Na początku września 2025 r. w e-Urzędzie Skarbowym została udostępniona nowa funkcjonalność – Umów wizytę. Dzięki nowej funkcjonalności użytkownik może wybrać konkretny urząd skarbowy, określić cel wizyty, wskazać dogodny termin spotkania, a następnie otrzymać potwierdzenie rezerwacji drogą mailową lub za pośrednictwem wiadomości SMS.

Co ważne, osoba zalogowana do serwisu e-Urząd Skarbowy nie musi ręcznie wprowadzać swoich danych osobowych. System automatycznie pobiera niezbędne informacje z profilu użytkownika. Dodatkowo, w przypadku, gdy użytkownik wyraził zgodę na e-korespondencję w e-US, dane kontaktowe – czyli adres e-mail oraz numer telefonu – zostaną automatycznie przeniesione i wykorzystane w trakcie procesu rezerwacji wizyty. Jak zapewniono w komunikacie, dane te zostaną wykorzystane tylko na potrzeby rezerwacji wizyty i kontaktu w tej sprawie.

Krajowa Administracja Skarbowa zapowiada, że jeszcze we wrześniu zostanie udostępniona zaktualizowana wersja aplikacji mobilnej e-US. Nowa wersja aplikacji będzie umożliwiać pełną obsługę usługi „Umów wizytę” z poziomu smartfona.