Jak przypomniał podczas konferencji prasowej wiceminister finansów i szef Krajowej Administracji Skarbowej, Marcin Łoboda, podatnicy za pomocą e-Urzędu Skarbowego mogą wysyłać i odbierać dokumenty, uzyskiwać zaświadczenia czy zapłacić podatek.

Reklama

- Dążymy do tego, żeby załatwianie spraw podatkowych było proste i przystępne dla każdego, dlatego otwieramy e-Urząd Skarbowy w aplikacji mobilnej - ogłosiła Małgorzata Krok, zastępca szefa KAS.



Jak zapowiedziano, aplikacja będzie wdrażana w kilku etapach. Na początek użytkownicy będą mieć dostęp do wszystkich usług na koncie osoby fizycznej.

Jakie możliwości daje podatnikom aplikacja mobilna e-Urząd Skarbowy

Jak wyjaśniła Małgorzata Krok, użytkownicy aplikacji będą uwierzytelniać się tylko raz. Podczas instalacji aplikacji e-Urząd Skarbowy na smartfonie wystarczy jednorazowe uwierzytelnienie jedną z metod dostępnych w usłudze login.gov.pl, np. profilem zaufanym. Następnie można zalogować się do aplikacji poprzez podanie PIN lub biometrii. - Dane osobowe nie są zapisywane na urządzeniu, w związku z tym są bezpieczne nawet w przypadku zgubienia telefonu - zaznaczyła Małgorzata Krok. Co więcej, aplikacja automatycznie wylogowuje użytkownika w przypadku braku aktywności, co ma dodatkowo zwiększać bezpieczeństwo danych, które są dostępne w e-Urzędzie Skarbowym.

Dla piętnastu najczęściej składanych dokumentów udostępnione zostały kreatory, które ułatwiają formułowanie pism i pomagają w ich składaniu. Aplikacja umożliwia składanie deklaracji PIT, CIT, VAT, PCC, SD, formularzy rejestracyjnych i dotyczących SME. Co istotne, nie wymagają one podpisu elektronicznego (uwierzytelnienie następuje po zalogowaniu się do aplikacji). Aplikacja daje też możliwość płatności podatku bezpośrednio po wysłaniu deklaracji (przelewem on-line lub BLIKIEM).