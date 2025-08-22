Rzeczpospolita
Prawo
Będzie większy PIT od wygranych w konkursach i zakładach bukmacherskich

Od nagród w konkursach i wygranych w zakładach bukmacherskich przekraczających limit zwolnienia należy się PIT. Wynosi 10 proc., Ministerstwo Finansów twierdzi, że to za mało i chce 15 proc.

Publikacja: 22.08.2025 15:00

Ministerstwo Finansów chce 15 proc. PIT od nagród w konkursach i wygranych w zakładach bukmacherskich.

Foto: Adobe Stock

Przemysław Wojtasik

Stawka podatku jest taka sama od ponad dwudziestu lat, a przecież wygrane w konkursach znacznie wzrosły. Tak Ministerstwo Finansów uzasadnia podwyżkę PIT z 10 na 15 proc., zapowiedzianą w wykazie prac legislacyjnych rządu.

– To dziwna argumentacja. Po pierwsze, im wyższa wygrana, tym wyższa kwota podatku. Budżet państwa na tym „znacznym wzroście” też zatem zyskuje. Po drugie, gdyby stosować logikę ministerstwa, to należałoby też podnieść stawkę PIT dla dochodów pracowników. Bo przecież pensje także w ostatnich latach znacznie wzrosły – mówi Grzegorz Gębka, doradca podatkowy w kancelarii GTA.

Jak rozliczyć PIT od wygranych w grach i konkursach?

Przypomnijmy, że zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT od wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową, należy się 10-procentowy zryczałtowany podatek. Jego rozliczeniem zajmuje się organizator. Potrąca podatek z wygranej i przekazuje do urzędu skarbowego. Beneficjent nie musi już wykazywać wygranej w zeznaniu rocznym.

Ustawa o PIT przewiduje pewne zwolnienia. Wygrane w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagrody związane ze sprzedażą premiową (za wyjątkiem stanowiących firmowy przychód) są nieopodatkowane do 2 tys. zł (art. 21 ust. 1 pkt 68). Z kolei wygrane w grach liczbowych, loteriach pieniężnych, grze telebingo, zakładach wzajemnych, loteriach promocyjnych, audioteksowych i fantowych są zwolnione do 2 280 zł (art. 21 ust. 1 pkt 6a lit. a). Nieopodatkowane są też wygrane w grach na automatach, grach w karty, w kości, cylindrycznych, grach bingo pieniężnych i bingo fantowych (art. 21 ust. 1 pkt 6a lit. b). Kolejne zwolnienie – dla wygranych i nagród otrzymanych przez uczniów za udział w konkursach, turniejach i olimpiadach organizowanych na podstawie przepisów o systemie oświaty (art. 21 ust. 1 pkt 115).

PIT od wygranych w grach i konkursach ma wynosić 15 proc.

Co ma się zmienić? Stawka podatku określona w art. 30 ust. 1 pkt 2 wzrośnie do 15 proc. – Przykładowo PIT od 3 tys. zł wygranych w zakładzie bukmacherskim teraz wynosi 300 zł, po podwyżce będzie to 450 zł – mówi Grzegorz Gębka.

Rząd ma przyjąć projekt w czwartym kwartale 2025 r. Większy PIT od wygranych został przedstawiony w całym pakiecie podwyżek (akcyza na alkohol, CIT dla banków). – W takich momentach chciałoby się przypomnieć obietnicę premiera Donalda Tuska, że wyrzuci z rządu każdego, kto zaproponuje podwyżkę podatków – podsumowuje Grzegorz Gębka.

Źródło: rp.pl

Podatki Podatek dochodowy PIT Hazard Zakłady bukmacherskie gry

