Stawka podatku jest taka sama od ponad dwudziestu lat, a przecież wygrane w konkursach znacznie wzrosły. Tak Ministerstwo Finansów uzasadnia podwyżkę PIT z 10 na 15 proc., zapowiedzianą w wykazie prac legislacyjnych rządu.

– To dziwna argumentacja. Po pierwsze, im wyższa wygrana, tym wyższa kwota podatku. Budżet państwa na tym „znacznym wzroście” też zatem zyskuje. Po drugie, gdyby stosować logikę ministerstwa, to należałoby też podnieść stawkę PIT dla dochodów pracowników. Bo przecież pensje także w ostatnich latach znacznie wzrosły – mówi Grzegorz Gębka, doradca podatkowy w kancelarii GTA.

Jak rozliczyć PIT od wygranych w grach i konkursach?

Przypomnijmy, że zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT od wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową, należy się 10-procentowy zryczałtowany podatek. Jego rozliczeniem zajmuje się organizator. Potrąca podatek z wygranej i przekazuje do urzędu skarbowego. Beneficjent nie musi już wykazywać wygranej w zeznaniu rocznym.

Ustawa o PIT przewiduje pewne zwolnienia. Wygrane w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagrody związane ze sprzedażą premiową (za wyjątkiem stanowiących firmowy przychód) są nieopodatkowane do 2 tys. zł (art. 21 ust. 1 pkt 68). Z kolei wygrane w grach liczbowych, loteriach pieniężnych, grze telebingo, zakładach wzajemnych, loteriach promocyjnych, audioteksowych i fantowych są zwolnione do 2 280 zł (art. 21 ust. 1 pkt 6a lit. a). Nieopodatkowane są też wygrane w grach na automatach, grach w karty, w kości, cylindrycznych, grach bingo pieniężnych i bingo fantowych (art. 21 ust. 1 pkt 6a lit. b). Kolejne zwolnienie – dla wygranych i nagród otrzymanych przez uczniów za udział w konkursach, turniejach i olimpiadach organizowanych na podstawie przepisów o systemie oświaty (art. 21 ust. 1 pkt 115).