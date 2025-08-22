Aktualizacja: 22.08.2025 16:53 Publikacja: 22.08.2025 15:00
Ministerstwo Finansów chce 15 proc. PIT od nagród w konkursach i wygranych w zakładach bukmacherskich.
Foto: Adobe Stock
Stawka podatku jest taka sama od ponad dwudziestu lat, a przecież wygrane w konkursach znacznie wzrosły. Tak Ministerstwo Finansów uzasadnia podwyżkę PIT z 10 na 15 proc., zapowiedzianą w wykazie prac legislacyjnych rządu.
– To dziwna argumentacja. Po pierwsze, im wyższa wygrana, tym wyższa kwota podatku. Budżet państwa na tym „znacznym wzroście” też zatem zyskuje. Po drugie, gdyby stosować logikę ministerstwa, to należałoby też podnieść stawkę PIT dla dochodów pracowników. Bo przecież pensje także w ostatnich latach znacznie wzrosły – mówi Grzegorz Gębka, doradca podatkowy w kancelarii GTA.
Przypomnijmy, że zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT od wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową, należy się 10-procentowy zryczałtowany podatek. Jego rozliczeniem zajmuje się organizator. Potrąca podatek z wygranej i przekazuje do urzędu skarbowego. Beneficjent nie musi już wykazywać wygranej w zeznaniu rocznym.
Ustawa o PIT przewiduje pewne zwolnienia. Wygrane w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagrody związane ze sprzedażą premiową (za wyjątkiem stanowiących firmowy przychód) są nieopodatkowane do 2 tys. zł (art. 21 ust. 1 pkt 68). Z kolei wygrane w grach liczbowych, loteriach pieniężnych, grze telebingo, zakładach wzajemnych, loteriach promocyjnych, audioteksowych i fantowych są zwolnione do 2 280 zł (art. 21 ust. 1 pkt 6a lit. a). Nieopodatkowane są też wygrane w grach na automatach, grach w karty, w kości, cylindrycznych, grach bingo pieniężnych i bingo fantowych (art. 21 ust. 1 pkt 6a lit. b). Kolejne zwolnienie – dla wygranych i nagród otrzymanych przez uczniów za udział w konkursach, turniejach i olimpiadach organizowanych na podstawie przepisów o systemie oświaty (art. 21 ust. 1 pkt 115).
Co ma się zmienić? Stawka podatku określona w art. 30 ust. 1 pkt 2 wzrośnie do 15 proc. – Przykładowo PIT od 3 tys. zł wygranych w zakładzie bukmacherskim teraz wynosi 300 zł, po podwyżce będzie to 450 zł – mówi Grzegorz Gębka.
Rząd ma przyjąć projekt w czwartym kwartale 2025 r. Większy PIT od wygranych został przedstawiony w całym pakiecie podwyżek (akcyza na alkohol, CIT dla banków). – W takich momentach chciałoby się przypomnieć obietnicę premiera Donalda Tuska, że wyrzuci z rządu każdego, kto zaproponuje podwyżkę podatków – podsumowuje Grzegorz Gębka.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Stawka podatku jest taka sama od ponad dwudziestu lat, a przecież wygrane w konkursach znacznie wzrosły. Tak Ministerstwo Finansów uzasadnia podwyżkę PIT z 10 na 15 proc., zapowiedzianą w wykazie prac legislacyjnych rządu.
– To dziwna argumentacja. Po pierwsze, im wyższa wygrana, tym wyższa kwota podatku. Budżet państwa na tym „znacznym wzroście” też zatem zyskuje. Po drugie, gdyby stosować logikę ministerstwa, to należałoby też podnieść stawkę PIT dla dochodów pracowników. Bo przecież pensje także w ostatnich latach znacznie wzrosły – mówi Grzegorz Gębka, doradca podatkowy w kancelarii GTA.
Zmiany w ortografii, choć wydają się czymś odległym i akademickim, dotyczą w praktyce milionów uczniów, nauczyci...
Spółka żądająca zasiedzenia służebności zakopanej instalacji musi wykazać, że właściciel działki mógł zaobserwow...
Użycie sztucznej inteligencji nie jest wystarczającą weryfikacją faktów. Za publiczne oczernianie grożą konsekwe...
W czwartek prezydent Karol Nawrocki ogłosił podpisanie 21 ustaw. Jednocześnie zdecydował o zawetowaniu tzw. usta...
Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła pełny harmonogram egzaminów w roku szkolnym 2025/2026. Znamy terminy za...
Coraz więcej firm świadomie inwestuje w jakość, nie tylko swoich produktów i usług, ale też w standardy współpracy z partnerami biznesowymi. Rośnie rola banków, które nie tylko dostarczają finansowanie, ale zapewniają również kompleksowe wsparcie operacyjne.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas