Ministerstwo uzasadnia podwyżkę potrzebą „urealnienia” dotychczasowego brzmienia mapy drogowej. Przytacza dane Głównego Urzędu Statystycznego, z których wynika, że napoje alkoholowe stają się relatywnie coraz tańsze. W 2021 roku za przeciętną pensję można było bowiem kupić 216 półlitrowych butelek wódki, a w 2024 r. – już 238.

„Podwyższenie stawek akcyzy na wszystkie napoje alkoholowe ma przede wszystkim na celu ograniczenie spożycia tych napojów, a w konsekwencji redukcję negatywnych skutków nadużywania alkoholu” – napisało MF w uzasadnieniu zmian, opublikowanym na stronie internetowej z wykazem prac legislacyjnych rządu.

Podobna rewizja akcyzowej mapy drogowej nastąpiła w odniesieniu do akcyzy na wyroby tytoniowe z początkiem 2025 roku. Rząd uzasadniał ją podobnie, m.in. wskazując na coraz większą ekonomiczną dostępność papierosów. Branża tytoniowa określiła te zmiany „złamaniem umowy społecznej”.

Opłata cukrowa wyższa. Obejmie też koncentraty i suplementy diety

MF chce równocześnie podwyższyć także tzw. opłatę cukrową, pobieraną od sprzedaży napojów słodzonych. Jej stała część od zawartości cukrów w ilości do 5 g w 100 ml napoju lub za zawartość substancji słodzącej (tzw. słodzików) ma być podwyższona z 50 do 70 groszy. Zmienna część tej opłaty (za każdy gram cukrów powyżej 5 g w 100 ml napoju) ma wzrosnąć z 5 gr. do 10 gr.. Znacznie większa, bo dziesięciokrotna ma być podwyżka stawki opłaty od kofeiny lub tauryny: z 10 gr. do 1 zł. Maksymalny pułap opłaty ma wzrosnąć z 1,20 zł do 1,80 zł za litr napoju.

Przypomnijmy, że opłata cukrowa jest regulowana ustawą o zdrowiu publicznym. Zapowiadane zmiany w tej ustawie mają dotyczyć nie tylko stawek tej opłaty, ale też sposobu pobierania. Obowiązek zapłaty ma być przeniesiony na początek łańcucha dostaw, czyli na producentów i podmioty przywożące napoje z zagranicy. Dziś obowiązek zapłaty tej daniny spoczywa zasadniczo na firmach sprzedających napoje do punktów sprzedaży detalicznej albo prowadzących sprzedaż detaliczną napojów.