Kto pije i słodzi, wspomoże budżet jeszcze bardziej. Szykuje się podwyżka danin

Akcyza na alkohole i opłata od słodkich napojów pójdą w górę od początku 2026 r.

Publikacja: 22.08.2025 16:19

MF chce podwyższyć tzw. opłatę cukrową, pobieraną od sprzedaży napojów słodzonych.

Paweł Rochowicz

Paweł Rochowicz

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie zmiany w polityce akcyzowej zapowiedziało Ministerstwo Finansów?
  • Kiedy planowane jest wprowadzenie podwyżek akcyzy na alkohole i napoje słodzone?
  • Jakie argumenty przedstawia Ministerstwo Finansów dla uzasadnienia wzrostu stawek akcyzy?
  • Jakie nowe produkty mogą być objęte opłatą cukrową po wprowadzeniu zmian?

Ministerstwo Finansów zapowiedziało równoczesną podwyżkę niektórych danin. Oprócz zmian w podatku od banków, będą też takie, które bezpośrednio dotkną wielu obywateli – zwłaszcza tych, którzy piją napoje alkoholowe i słodzone.

Od początku 2026 r. o 15 proc. ma być podwyższona akcyza na różne rodzaje alkoholi. Rok później stawki też mają wzrosnąć – o 10 proc. w stosunku do tych z 2026 r.

Będzie większy PIT od wygranych w konkursach i zakładach bukmacherskich
Podatki
Będzie większy PIT od wygranych w konkursach i zakładach bukmacherskich

Dwukrotne przyspieszenie wzrostu podatku akcyzowego

Taki wzrost oznacza przyspieszenie podwyżek w stosunku do tzw. akcyzowej mapy drogowej, czyli harmonogramu wzrostu stawek zapisanego w ustawie o podatku akcyzowym. Według założeń „mapy”, stawki akcyzy na alkohole w 2026 r. miały wzrosnąć tylko o 5 proc. Przykładowo stawka tego podatku na stuprocentowy spirytus miała wzrosnąć w przyszłym roku z 7991 zł za hektolitr do 8391 zł. Podobnie stawka na piwo – z obecnych 10,92 do 11,47 zł od jednego hektolitra za każdy stopień Plato gotowego wyrobu.

Ministerstwo uzasadnia podwyżkę potrzebą „urealnienia” dotychczasowego brzmienia mapy drogowej. Przytacza dane Głównego Urzędu Statystycznego, z których wynika, że napoje alkoholowe stają się relatywnie coraz tańsze. W 2021 roku za przeciętną pensję można było bowiem kupić 216 półlitrowych butelek wódki, a w 2024 r. – już 238.

Czytaj więcej

Alkohole w odwrocie. Spada sprzedaż niemal we wszystkich kategoriach
Handel
Alkohole w odwrocie. Spada sprzedaż niemal we wszystkich kategoriach

Podwyższenie stawek akcyzy na wszystkie napoje alkoholowe ma przede wszystkim na celu ograniczenie spożycia tych napojów, a w konsekwencji redukcję negatywnych skutków nadużywania alkoholu” – napisało MF w uzasadnieniu zmian, opublikowanym na stronie internetowej z wykazem prac legislacyjnych rządu.

Podobna rewizja akcyzowej mapy drogowej nastąpiła w odniesieniu do akcyzy na wyroby tytoniowe z początkiem 2025 roku. Rząd uzasadniał ją podobnie, m.in. wskazując na coraz większą ekonomiczną dostępność papierosów. Branża tytoniowa określiła te zmiany „złamaniem umowy społecznej”.

Opłata cukrowa wyższa. Obejmie też koncentraty i suplementy diety

MF chce równocześnie podwyższyć także tzw. opłatę cukrową, pobieraną od sprzedaży napojów słodzonych. Jej stała część od zawartości cukrów w ilości do 5 g w 100 ml napoju lub za zawartość substancji słodzącej (tzw. słodzików) ma być podwyższona z 50 do 70 groszy. Zmienna część tej opłaty (za każdy gram cukrów powyżej 5 g w 100 ml napoju) ma wzrosnąć z 5 gr. do 10 gr.. Znacznie większa, bo dziesięciokrotna ma być podwyżka stawki opłaty od kofeiny lub tauryny: z 10 gr. do 1 zł. Maksymalny pułap opłaty ma wzrosnąć z 1,20 zł do 1,80 zł za litr napoju.

Przypomnijmy, że opłata cukrowa jest regulowana ustawą o zdrowiu publicznym. Zapowiadane zmiany w tej ustawie mają dotyczyć nie tylko stawek tej opłaty, ale też sposobu pobierania. Obowiązek zapłaty ma być przeniesiony na początek łańcucha dostaw, czyli na producentów i podmioty przywożące napoje z zagranicy. Dziś obowiązek zapłaty tej daniny spoczywa zasadniczo na firmach sprzedających napoje do punktów sprzedaży detalicznej albo prowadzących sprzedaż detaliczną napojów.

Ministerstwo Finansów przyznaje, że dotychczas w praktyce zdarzały się kontrowersje co do tego, czy koncentraty napojów też mają być obciążone opłatą cukrową. Według nowej propozycji opłata obejmie wszystkie koncentraty, niezależnie od ich postaci.

Cukrowa danina ma objąć także suplementy diety w postaci napojów w opakowaniach o objętości powyżej 200 ml. Wyjątki przewidziano też dla suplementów diety sprzedawanych w aptekach, np. dla syropu prawoślazowego czy syropu z wyciągu z porostu islandzkiego.

MF na razie nie ujawniło projektów ustaw, a jedynie obszerne zapowiedzi ich treści. Na szczegóły nowych rozwiązań przyjdzie zatem nieco poczekać. Zapowiedziano, że rząd ma przyjąć projekty i skierować je do Sejmu w IV kwartale br.

Etap legislacyjny: prace w Ministerstwie Finansów

Przemysł Spożywczy Alkohole Podatki Akcyza opłata cukrowa

